Флешмоб запустил совладелец крупной калининградской сети ресторанов "Britannica Project" Максим Здрадовский. Он заказал гриль-меню из паба "Дредноут" и пиццу из сети "Табаско", с которой борется за рынок уже 15 лет. Ресторатор передал эстафету своим друзьям-конкурентам, те - владельцам других заведений. Акция быстро набрала обороты.

- Без здоровой конкуренции невозможен здоровый рынок, - поясняет Максим Здрадовский. - Мы хотим, чтобы все конкуренты были живы-здоровы и работали дальше в нашем городе.

В какой-то момент эстафету принял владелец музея-квартиры "ALTES HAUS" и музейного кафетерия "Gustav Grossmann" Александр Быченко. Он решил заказать еду врачам 2-й городской больницы на улице Чапаева.

Быченко вдохновила создательница школы кулинарного искусства "Сладкоежка" Елена Воропаева. Кондитер уже третью неделю бесплатно снабжает медицинское учреждение горячими пирогами и сладостями. Получив два заказа от клиентов, каждый третий заказ Елена готовит для медработников.

- Мы подумали, что можно объединить две классные акции - поддержать одновременно и рестораторов, и врачей, - рассказывает Александр Быченко. - Взяли у Елены контакты и заказали в пабе "Сэр Фрэнсис Дрейк" комплексные обеды и гамбургеры для медиков, что работают с пациентами с симптомами коронавируса.