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14.04.2020 18:40
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Все кричат: ФАС!

Текст: Вадим Владимиров (Руководитель Санкт-Петербургского УФАС)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 80(8134)
Сегодня ФАС России, как и все ведомства, вовлечена в ситуацию противодействия пандемии. Мы в ежедневном режиме контролируем ситуацию и с медицинскими масками, и с ценами на продукты питания. Уже возбуждено антимонопольное дело по признакам заключения картельного соглашения на рынке оптовых поставок медицинских масок. Мы зафиксировали, что с середины января по начало февраля 2020 года практически одновременно и более чем в 1,5 раза четыре дистрибьютора подняли отпускные цены для розничных предприятий. Это дело сейчас расследуется.

Кроме того, в наши функции входит контроль за ценами на социально значимые продукты питания. Всего их в списке 24. По поручению центрального аппарата ФАС России мы проводим такой мониторинг каждый день, даже по выходным. Конечно же, отслеживаем цены и на гречку. Эта крупа очень полезная, но и очень чуткая ко всем социальным потрясениям. И если вдруг она дорожает или даже пропадает, то народ почему-то паникует. Можно подумать, что гречку все едят целыми днями.

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Если говорить о Петербурге, то мы держимся в середине внутриведомственного рейтинга. Это не самые передовые позиции, но у нас интересные прецедентные дела. Например, "снежный картель" (сговор нескольких компаний и районных администраций на торгах по зимней уборке города в 2019 году. - "РГ"). Сейчас наше решение обжалуется в суде. Но мы его уже отстояли во внутриведомственной апелляции ФАС России, что для нас особенно важно. В конечном счете в целом по стране ФАС выигрывает около 80 процентов инициированных дел. В нашем городе, по моим подсчетам, немного меньше.

К сожалению, картельные сговоры можно обнаружить только задним числом. Это обусловлено тем, что основной признак наличия соглашения на торгах - поддержание цен. Руководитель ФАС России Игорь Артемьев неоднократно заявлял, что картелями заражены многие отрасли экономики. Крупные торги по благоустройству, медицине, фармацевтике практически не обходятся без сговоров. За участие в них, кстати, предусмотрена серьезная административная и даже уголовная ответственность - до семи лет лишения свободы. Мы не раз передавали наши материалы в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти для возбуждения уголовных дел в рамках статьи 178 УК РФ, но пока у нас в городе таких дел нет. Хотя участников подобных схем мы, конечно, знаем - в разных отраслях экономики, наблюдаем за ними. Но установленного порядка по передаче таких сведений, например, в комитет госзаказа правительства Санкт-Петербурга не существует, потому что нет законодательной базы для создания реестра участников картельного сговора.

А вот реестр недобросовестных поставщиков (РНП) действует. В 2019 году мы вынесли в него 446 предприятий. Это значит, что организации, недобросовестно исполняющие госконтракты, два года не смогут принимать участие в торгах в рамках 44-ФЗ. Но и у этой медали есть оборотная сторона. Допустим, заказчик видит, что в торгах выиграл не "свой" подрядчик. Он за мнимые нарушения может расторгнуть контракт в одностороннем порядке и попытаться внести "чужого" в РНП. По таким заявлениям заказчиков в прошлом году мы отклонили 713 организаций.

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) действует. В 2019 году мы вынесли в него 446 предприятий

Сейчас ставится вопрос о создании реестра добросовестных поставщиков, выстраивании особого рейтинга, который будет давать ряд преференций. Возможно, это будут скидки по предоставлению обеспечения контракта, дополнительные баллы в ходе конкурсной процедуры. Это может упорядочить рынок определенным образом, но в то же время создать барьеры для входа на него. Ведь чтобы стать добросовестным поставщиком, надо иметь определенный опыт. А взять его неоткуда, если ты не выигрываешь торги.

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Вообще если с государственными закупками в рамках 44-ФЗ все достаточно понятно, то с 223-ФЗ, которым руководствуются, осуществляя свои закупки крупные компании с государственным участием, дело обстоит иначе. Тут все сводится к одному: опубликуй свою торговую политику, то есть правила закупок, и делай что хочешь. В результате заказчики все пытаются свести к закупке у единственного поставщика. По подсчетам ФАС России, они уже придумали более трех тысяч названий таких торгов. Мы считаем, что неконкурентные торги крайне неэффективны. Однако у этой ситуации есть могущественные защитники, в их числе естественные монополисты и ГУПы.

Кстати

О транспортной реформе Санкт-Петербурга

В ноябре прошлого года мы официально предостерегали председателя комитета по транспорту и курирующего вице-губернатора от совершения действий, которые могут противоречить закону о защите конкуренции и Национальному плану развития конкуренции.

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Транспортная реформа в том виде, в котором ее нам представили, может привести к ликвидации большого числа хозяйствующих субъектов. Это относится прежде всего к коммерческим маршрутам. Конечно, хорошо, когда едут новые автобусы и у них низкие полы, но нужно подумать и о небольших компаниях, которые обслуживают два-три маршрута.

За организацию транспортного обслуживания отвечает правительство города. Мы же, как контролирующий состояние конкуренции орган, говорим: хорошо было бы провести реформу так, чтобы не обижать "малышей".

Еще один фактор, о котором постоянно говорит ФАС России: на конкурентных рынках должны работать не ГУПы, а частные фирмы, которые будут выигрывать конкурсы, получать прибыль и вести себя как субъекты рыночной - капиталистической - экономики. На сегодняшний день, по нашим ощущениям, комитет по транспорту взял паузу, чтобы обдумать наше предостережение.

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