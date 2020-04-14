Таможня не пустила в Калининград 4,5 тонны "санкционных" лимонов

Крупную партию испанских лимонов, которые калининградский предприниматель пытался ввезти в Россию в обход закона, задержали таможенники в Калининградской области.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, фура прибыла на таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска Чернышевское с литовской стороны. Согласно товаросопроводительным документам, в Калининградскую область ввозились овощи и фрукты в ассортименте.

Страной происхождения 4,5 тонн лимонов был указан Узбекистан. Но в ходе таможенного контроля выяснилось, что на самом деле цитрусовые выращены в Испании, о чем свидетельствовала маркировка на упаковках. Обнаружилась в грузовике и почти тонна незадекларированного имбиря.

Лимоны, страной происхождения которых является государство Евросоюза, запрещены к ввозу в Российскую Федерацию в рамках контрсанкционных мер. Поэтому вся партия изъята и будет уничтожена, пояснили в таможне.

В отношении грузовладельца - калининградской организации возбуждены два дела об административном правонарушении - за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров и за заявление при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах.