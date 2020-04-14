УРАЛСИБ: Банки сегодня следуют за потребностями и запросами клиентов

Модель современного банка кардинально отличается от той, которая была буквально 10-15 лет назад. Сегодня банк - это не просто финансовая организация, это платформа, предлагающая комплексные решения для своих клиентов, с одной стороны, и гибкие, индивидуальные условия - с другой. Что финансовые организации готовы предложить сегодня и что является важным при выборе банка как для частных лиц, так и для бизнеса, разбираемся в нашем обзоре.

Прежняя банковская модель уже давно перестала быть актуальной. В условиях быстро меняющегося мира, развития технологий и острой нехватки времени люди обращаются к тем, кто готов не только предоставить качественную услугу, но и предложить индивидуальный подход. "Мы очень внимательно следим за потребностями наших клиентов и общими тенденциями рынка и находим оптимальные решения, - рассказывает Татьяна Савина, исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в Санкт-Петербурге. - Благодаря тому что наш банк является федеральным и присутствует в сорока шести регионах страны, мы знаем, как быть гибкими в принятии решений. Особенно это актуально в части кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и в целом во взаимодействии с такими заемщиками". По словам эксперта, с каждым годом спрос на кредитование от малых и средних предприятий растет. Это обусловлено тем, что развитие бизнеса за счет собственных средств зачастую невозможно, а расширение требует значительных дополнительных затрат. Кроме того, УРАЛСИБ аккредитован Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в качестве уполномоченного банка для участия в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках данной программы предприниматели из разных сфер имеют возможность получить кредиты по сниженной фиксированной ставке. Татьяна Савина отмечает, что в части кредитования быстрое принятие решений, требования к обеспечению и размер ставки остаются определяющими факторами в выборе финансового партнера. Поэтому в УРАЛСИБе внедрен новый процесс прохождения заявки на кредитование по отдельным клиентам сегмента "средний бизнес", что позволило несколько ускорить процесс принятия решений. В будущем в банке планируется ускорить и процесс выдачи кредитных продуктов таким клиентам.

Мы знаем, как быть гибкими в принятии решений. Это важно при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса

"Возвращаясь к вопросу комплексности, отмечу, что в нашем банке мы предлагаем множество решений для бизнеса. Это не только кредитование, но и предоставление банковских гарантий, расчетно-кассовое обслуживание и расчетные счета, зарплатные проекты, лизинг, факторинг, эквайринг и другие услуги. Проанализировав потребности наших клиентов из числа малых предприятий, мы разработали специальную бизнес-карту с кешбэком в установленных категориях. Таким образом, мы адаптировали для бизнеса продукт, который традиционно востребован у физических лиц, - рассказывает Татьяна Савина. В 2017 году банком был запущен образовательный проект "Университет бизнеса", который позволяет начинающим и опытным предпринимателям бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. В рамках проекта мы регулярно проводим онлайн-вебинары по наиболее интересным для малых предприятий темам, а также очные семинары - несколько раз в год. Для того чтобы стать слушателем "Университета бизнеса", необязательно быть клиентом УРАЛСИБа, материалы доступны всем желающим". По словам Татьяны Савиной, в банке считают важным оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, особенно в кризисные времена. Эксперт отметила, что в связи с влиянием эпидемии коронавирусной инфекции в УРАЛСИБе уже с начала апреля началась реализация упрощенного процесса оформления кредитных каникул для клиентов банка из числа предпринимателей с предоставлением минимального пакета документов (в том числе в системах ДБО) и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до девяти месяцев - как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования. "На сегодняшний день, с учетом непростой ситуации для ряда юридических лиц, подобный шаг навстречу клиентам со стороны банка является действительно значимым для сохранения их бизнесов", - считает Татьяна Савина.

Также Банк УРАЛСИБ расширил возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от одного дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей. Другая мера поддержки клиентов УРАЛСИБа из числа малого бизнеса - отмена взимания минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 года по действующим договорам торгового эквайринга. Данная мера связана с повсеместным снижением клиентского потока из-за пандемии.

Клиентам, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок, банк предлагает воспользоваться онлайн-сервисом получения банковских гарантий для участия в тендерах/аукционах и исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. По словам Татьяны Савиной, преимущества онлайн-сервисов по получению банковских гарантий, особенно в условиях пандемии, очевидны: полный электронный документооборот, заявки на гарантии принимаются удаленно и клиентам не нужно приходить в банк, сервис доступен для клиентов 24/7, сроки рассмотрения заявки - от одного до 24 часов, минимальный перечень документов, не требуется обеспечения, а сумма гарантии может составлять 50 миллионов рублей.

Руководитель петербургского филиала Банка УРАЛСИБ рассказала о других мерах поддержки клиентов-предпринимателей, принимаемых в связи с влиянием эпидемии коронавируса. Так, в банке предлагают открыть расчетный счет с использованием услуги "Выездной сервис". Встреча безопасна, так как используются все доступные средства защиты. Если же клиент хочет лично посетить офис банка для открытия расчетного счета, он может воспользоваться сервисом бесплатного такси. Другое антикризисное предложение - год бесплатного обслуживания по пакету "Начни с нуля". В рамках пакета предусмотрены в том числе бесплатное обслуживание и бесплатное открытие расчетного счета. Также для всех клиентов, открывших первый расчетный счет в Банке УРАЛСИБ с 1 апреля по 30 июня 2020 года, действует специальное предложение по начислению процентов на фактический остаток на расчетном счете. "Сейчас у нас действует множество скидок и специальных предложений, направленных на поддержку наших клиентов-предпринимателей. Мы прекрасно понимаем, что многие из них находятся в непростой ситуации, поэтому, будучи не просто банком, но прежде всего партнером каждого из наших клиентов, готовы подставить плечо в нужный момент", - подытоживает Татьяна Савина.

Также Банк УРАЛСИБ реализует ряд нефинансовых услуг, которые помогают предпринимателям сэкономить массу времени и сил, например оформление ИП или ООО. Банком создан собственный бизнес-плейс, на котором собраны полезные услуги для бизнеса: юридические, бухгалтерские, сопровождение сделок по внешнеэкономической деятельности, страхование, проверка благонадежности партнеров и контрагентов, регистрация товарного знака, различные удаленные системы управления и другие.

Значительные изменения произошли и во взаимодействии банков с клиентами -частными лицами. Изменился и портрет современного клиента: сегодня в числе его основных потребностей программы лояльности, скорость и удобство использования. Если кредит, то предодобренный (онлайн, по телефону). Если карта, то обязательно с кешбэком или системой начисления бонусов и баллов (мили, бонусы банка). Сегодняшний клиент ценит свое время и средства, и банкам необходимо предлагать такие продукты, которые будут отвечать современным требованиям. Одним из таких стала карта "Прибыль" Банка УРАЛСИБ. Она совместила в себе две наиболее востребованные опции - кешбэк и процент на остаток. Как отмечают эксперты рынка, карты сегодня находятся в числе наиболее востребованных банковских продуктов, а популярность наличных стремительно падает. Это происходит благодаря явному удобству и выгоде пользования банковскими картами по сравнению с наличными.

Изменения коснулись и кредитования физических лиц. Продукты в этом сегменте становятся доступнее, условия - комфортнее, и, как следствие, растет спрос на них. Буквально семь-восемь лет назад потребительский кредит был доступен на уровне 25 % (+-) годовых. Сегодня многие банки предлагают гораздо более низкие проценты. Например, в УРАЛСИБе можно получить кредит наличными (включая и на цели рефинансирования) по достаточно комфортным ставкам. "Подобный подход, лояльный и гибкий по отношению к нашим клиентам, мы стараемся применять во всех действующих продуктах банка", - комментирует Татьяна Савина.

Привлекательными становятся условия и по ипотечному кредитованию. Кроме того, действуют различные государственные программы поддержки на приобретение жилья. Например, программа льготного ипотечного кредитования для семей с двумя и более детьми и семей, воспитывающих ребенка-инвалида. В УРАЛСИБе объем выданных льготных кредитов за шесть месяцев прошлого года составил порядка 1,4 миллиарда рублей. И, как отмечают в банке, количество заявок растет значительными темпами. Это связано с тем, что условия по льготной ипотеке в УРАЛСИБе максимально прозрачны: первоначальный взнос должен составлять 20 процентов, максимальный срок кредитования - не более 30 лет, а ставка по кредиту составит от 4,9 процента на весь срок кредитования. В Санкт-Петербурге по семейной ипотеке в УРАЛСИБе можно приобрести жилье стоимостью до 12 миллионов рублей, а минимальная сумма кредита равна 300 тысячам рублей.

"Ипотека, пожалуй, один из самых важных с точки зрения ценности кредитов, - рассуждает Татьяна Савина. - Ведь это тот кредит, который дает возможность каждому человеку, каждой семье обрести свой собственный дом или улучшить свои жилищные условия. В нашем банке мы предлагаем довольно выгодные и гибкие условия по ипотечным кредитам".

Если говорить о тенденциях дальнейшего развития, то банковская система все больше будет отталкиваться от потребностей и запросов клиентов и предлагать продукты, максимально соответствующие этим потребностям. Дальнейшее цифровое развитие также будет оказывать влияние на деятельность банков и ассортимент их продуктов и услуг. УРАЛСИБ в этом году продолжит активно развивать онлайн-продукты с акцентом на расширение клиентской базы за счет привлечения новых клиентов. В банке отмечают, что именно быстрое реагирование на происходящие изменения, способность слышать и идти навстречу своим клиентам, наличие целого комплекса услуг и возможностей дистанционного обслуживания помогают современному банку быть востребованным и конкурентоспособным.