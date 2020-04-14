Таежные регионы Северо-Запада готовы к очередному лесокультурному сезону, сообщает Рослесхоз. В 2020 году восстановлением лесов в СЗФО займутся на площади 252 тысячи гектаров. Но это не означает, что на всей территории посадят молодые деревья. Один из видов лесовосстановления, которым предполагается охватить более 212 тысяч гектаров, - содействие естественному росту деревьев на месте вырубок и гарей. Новый лес высадят только на 36 тысячах гектаров, а остальные участки будут возрождать комбинированным способом.

В этом году округ должен восстановить почти 85 процентов площади вырубленных и погибших лесных насаждений - такой показатель установлен федеральным проектом "Сохранение лесов". Посадочным и посевным материалом регионы в целом обеспечены, но надо выполнить все работы в лучшие агротехнические сроки, отметили специалисты на селекторном совещании департамента лесного хозяйства СЗФО и регионов.

В последние годы в лидеры по площади лесовосстановления на Северо-Западе вышли Архангельская и Вологодская области. Третье место с большим отрывом занимает Республика Коми. Но в данном случае абсолютные цифры - не главное. Масштабы восстановления зависят от территории региона, его лесистости и объема заготовок древесины, а основной показатель - процент возмещения вырубленного леса. По нацпроекту "Экология" к 2024 году надо обеспечить стопроцентный баланс вырубки и воспроизводства лесов. То есть сколько вырубили, столько же потребуется посадить.

А пока надо взять 85-процентный барьер и по возможности его повышать. Поэтому на новый сезон у всех лесных субъектов страны большие планы. Для территорий, которые входят в Арктическую зону, появился и такой стимул: интенсификация лесовосстановления вошла в принятые недавно "Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года".

На арендованных участках восстановлением занимаются лесопользователи, на свободных - лесничества и другие госучреждения. В Поморье в этом году восстановят лес на 70 тысячах гектаров. На фоне 2019-го, когда регион перевыполнил план, эта цифра представляется вполне достижимой.

- В минувшем году силами Единого лесопожарного центра и лесопользователей восстановлено 79 тысяч гектаров, или 95 процентов вырубленных насаждений, при установленном показателе в 85 процентов, - отметил министр природных ресурсов и ЛПК региона Александр Ерулик. - В области выращен 21 миллион сеянцев сосны и ели. Этого количества достаточно для выполнения лесовосстановительных работ в 2020 году.

Качественный посадочный материал - одно из главных условий успеха кампании. Ведь надо вырастить не просто лес, а представляющий хозяйственную ценность. Лиственные деревья и кустарники, которые сами бурно растут на бывших делянках, не интересны леспрому (хотя в последнее время развитие фанерного производства вызвало спрос на березу). Главные "участники" лесовосстановления на Северо-Западе - сосна и ель. Воспроизведение этих традиционных пород позволяет увеличить выход деловой древесины без введения в оборот дополнительных участков.

В Архангельской области посадочный материал поставляют как государственный лесопожарный центр, так и лесной бизнес. К примеру, порядка 10 миллионов саженцев сосны и ели в год выращивает современный семеноводческий центр, открытый на базе крупного лесопромышленного комплекса.

По нацпроекту "Экология" к 2024 году надо обеспечить стопроцентный баланс вырубки и воспроизводства лесов. То есть сколько вырубили, столько же потребуется посадить

В Вологодской области для выращивания сеянцев в этом году построят три новые теплицы, которые станут частью большого питомника. В итоге его производительность составит 3,5 миллиона сеянцев в год. В 2019-м на Вологодчине вырастили более 18 миллионов сеянцев ели и сосны, которых хватит на 2020-й. Особенно ценится материал с закрытой корневой системой, который можно сажать "от снега до снега", в то время как обычные саженцы - в конце весны, начале лета и осенью.

- Согласно правилам лесовосстановления, к 2022 году доля сеянцев с закрытой корневой системой должна составлять 20 процентов от общего количества, а к 2030-му - 45 процентов. На сегодня у нас уже 18 процентов такого материала. В регионе также создан большой запас семян. В 2019-м план по лесовосстановлению выполнен - 78,5 тысячи гектаров. В этом году он на тысячу гектаров больше, - сообщил начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков.

В Республике Коми площади восстановления почти в два раза меньше, но с показателями она также справляется, возрождая 90 процентов вырубок. А Ленинградская область занимается и лесоразведением. От восстановления оно отличается тем, что лес выращивают на новых участках, где прежде его не было. Кроме того, регион объявил, что может продавать сеянцы ели за его пределы.

Несмотря на хорошую статистику, не все идет гладко. К примеру, в Поморье примерно треть площадей лесокультурного фонда - заболоченные участки, на которых невозможно выращивать лесные культуры без гидромелиорации. Арендаторы порой плохо подготавливают почву и нарушают правила агротехники. В Коми столкнулись с недостатком квалифицированных подрядчиков для работ в лесничествах. Многим регионам не хватало лесной техники, однако ее парк удалось обновить с помощью федерального финансирования в рамках нацпроекта.

Но мало лес посадить - его еще надо вырастить. Без полноценного ухода ничего не получится, уверяют специалисты.

- Чтобы из молодых деревьев вырос желаемый лес, за ними требуется последующий уход в течение длительного времени - обычно 15-20 лет, - поясняет руководитель Лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко. - Зачастую требуются специальные меры по охране молодых деревьев от вредителей и болезней, от пожаров. Если такого ухода нет, новые насаждения чаще всего гибнут или задерживаются в развитии из-за поросли быстрорастущих нежелательных деревьев и кустарников. Ситуация часто усугубляется низким качеством посадочного материала и неправильной технологией посадки. В результате лесовосстановление в регионах таежной зоны не всегда оказывается успешным.

Контроль

В 2019 году Рослесозащита в ходе натурных обследований молодняка в разных регионах страны установила, что почти четверть проверенных насаждений не соответствует правилам лесовосстановления. Больше всего нарушений оказалось на участках содействия самовоспроизводству леса. В этом году такой мониторинг продолжится. Специалисты направят результаты оценки в профильные региональные органы и дадут рекомендации по улучшению качества новых лесов.