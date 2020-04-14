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14.04.2020 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельской области врач вытащила тонувшего школьника из полыньи

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В селе Дорогорское Архангельской области врач-педиатр спасла 17-летнего юношу, который провалился в полынью на реке Мезень.

Как сообщила "РГ" мама спасенного Елена Дементьевская, Артем пошел на реку снимать продольники - приспособления для ловли рыбы. Еще утром того дня лед в том месте был достаточно крепок, но к вечеру его подмыло водой, и одиннадцатиклассник провалился в полынью.

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На его крики залаяла собака у дома на высоком речном угоре. Первым утопающего увидел хозяин дома Михаил Тярасов, но после операции ему было трудно передвигаться. Его дочь - врач-педиатр Надежда Тярасова - сразу бросилась на помощь юноше. По дороге она схватила лопату - первое, что попалось под руку. Доктор протянула ее Артему, а потом сама подползла к нему по льду и вытащила его за руку из полыньи.

- Надежда совершила настоящий подвиг, - уверена Елена Дементьевская. - Молодая хрупкая женщина, у которой есть свой ребенок, ему полгодика всего, не побоялась и спасла моего сына. Мы уже обратились в местную администрацию с просьбой представить ее к награде. Теперь будем отмечать в апреле второй день рождения Артема. И на реку он больше ни ногой.

Сама Надежда Тярасова - человек очень скромный, о своем поступке рассказывает неохотно. Местные жители узнали о случившемся от редактора районной газеты "Север" Марины Потроховой, которая в тот день тоже оказалась в Дорогорском. По ее словам, Надежда еще учится в интернатуре, а в родительский дом приехала с маленьким ребенком в академический отпуск.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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