Петербург - город, имеющий прямое отношение к космической эре человечества. Еще в 30-х годах века минувшего здесь открылся отдел Газодинамической лаборатории, первой в стране начавшей разработку ракетных двигателей на жидком топливе. И поныне на космос трудятся сотрудники десятка институтов и производственных предприятий.

- Санкт-Петербург по-прежнему остается в авангарде космических разработок, хотя, что скрывать, в советское время их было у нас больше. Но не будем забывать: для освоения космоса требуются не только оборудование, но и кадры. Наши специалисты трудятся в "космических организациях" по всей стране. Родом из города Петра и некоторые космонавты. Как раз сейчас на МКС летит Иван Вагнер, выпускник "Военмеха" и сотрудник "ОДК-Климов", - говорит Олег Мухин, вице-президент Федерации космонавтики России.

Сейчас в городе создают фотонную измерительную систему, которая необходима для посадки спускаемого аппарата корабля "Орел" ("Федерация"). Именно в Петербурге была создана система "Кактус", используемая уже более 50 лет для обеспечения мягкой посадки спускаемых аппаратов космических кораблей.

Первые космические корабли не имели системы мягкой посадки: на определенной высоте космонавты катапультировались, так как даже на парашюте спускаемый аппарат достаточно жестко ударялся о землю. Чтобы этого не происходило, разработали систему мягкой посадки, заключающуюся в том, что при приближении к поверхности земли включаются расположенные внизу спускаемого аппарата двигатели. Они создают тормозное усилие, тем самым гася скорость. И аппарат тогда приземляется плавно. Двигатели должны включаться на высоте всего нескольких метров от поверхности. Поэтому нужно точно определить высоту, что и делал "Кактус" - прибор с небольшим источником излучения.

"Земля - это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели". Кстати, в ней и не получится жить вечно

Разрабатываемая система для корабля "Орел" будет более многофункциональной, умеющей измерять несколько параметров.

- Сейчас речь идет прежде всего о посадке на Землю. Но система может быть использована при полетах на другие планеты. Принцип не меняется. Можно летать на Луну, Марс, да хоть в дали альфы Центавра, - подчеркнул Валерий Могучев, ведущий инженер ЦНИИ робототехники.

В институте был создан огромный, 15-метровый космический робот-манипулятор для многоразового космического корабля "Буран". Современная разработка - робот-манипулятор для работы на внешней поверхности МКС, модели луноходов различного назначения, в том числе робот-геолог с буровой установкой.

Кубсаты - сверхмалые искусственные спутники Земли - создают в Политехническом университете Петра Великого. Кубсаты - небольшие, высотой сантиметров пятнадцать "кубики", внешние поверхности которых оснащены солнечными батареями. Спутники предназначены для проведения научных экспериментов, съемки поверхности Земли, сбора данных о состоянии окружающей среды.

- Каждый такой спутник выполняет определенную функцию. Для решения более сложных задач их можно использовать как "космический конструктор". Для этого "кубики" помещаются в специальный контейнер, внешне напоминающий бочку, в ней может располагаться до сотни кубсатов. Контейнер выводится на орбиту транспортным кораблем, после чего "кубики" вылетают из "бочки" и начинают выполнять поставленные задачи, - пояснил исследователь Сергей Макаров.

Здесь же разрабатывают новое поколение детекторов, которые способны регистрировать гамма-излучения из дальнего и ближнего космоса. А "умная фольга" - саморазогревающийся наноприпой "от Политеха" - используется для соединения особо чувствительных элементов электроники в безвоздушном пространстве.

Медико-биологические приборы и комплексы разрабатываются в стенах Специального конструкторского технологического бюро "Биофизприбор" Федерального медико-биологического агентства России. В частности - аппаратура для содержания и исследования животных во время космических полетов. "Биокосмонавтами" в разное время были собаки, обезьяны, крысы, мыши, гекконы и прочие представители животного мира. Сейчас здесь работают над оборудованием, необходимым для контроля здоровья людей-космонавтов: многочисленные приборы, в том числе... прибор для измерения веса в невесомости.

Всероссийский НИИ транспортного машиностроения (бывший НИИ-100) создает новый вариант высокоточной платформы наведения и стабилизации аппаратуры (в том числе телевизионных камер), размещаемой вне гермоотсека МКС (предыдущая версия аппаратуры уже эксплуатируется на МКС). А самая известная разработка института - шасси для советских луноходов. Они по-прежнему где-то на Луне. Они достойно выполнили свою задачу, а возвращение их на Землю проектом не предусматривалось. Но их, возможно, найдут космонавты уже недалекого будущего - строительство лунных баз не за горами.

- Кто-то полагает: зачем нам Луна? Ведь мы уже все равно не будем первыми. Но сейчас непринципиально, кто первый. Все глобальные космические проекты, в том числе по освоению Луны, полетам на Марс, будут только международными. Ни одной державе не под силу поднять такой проект. Луна будет осваиваться уже в 2030-х годах. За ней Марс. Потом, возможно, полетят к спутникам Юпитера. Это неизбежно! Как отметил Циолковский, "Земля - это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели". Кстати, в ней и не получится жить вечно: есть предел существования самой Земли, и к тому времени человечество будет вынуждено переселиться на другие планеты, - подчеркнул Олег Мухин. - Я уверен, что и в будущем петербургские инженеры и конструкторы будут работать на космос.