СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике "Омбудсмен полиции"

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса. Фейк был опубликован в социальной сети "Вконтакте".

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, пользователь, называющий себя Владимиром Воронцовым, опубликовал сообщение, что в одном из военных учебных заведений города произошла вспышка коронавирусной инфекции, что заболели якобы 70 процентов курсантов и офицеров. Причем, несмотря на диагноз, их заставляют делать утреннюю зарядку.

Но, как подчеркивают в региональном СК, в этом учебном заведении случаев COVID-19 не выявлено вообще.

ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отмечает, что дело заведено на администратора паблика "Омбудсмен полиции".

Это уже второе дело по статье 207.1 УК РФ, возбужденное в Петербурге. Ранее дело завели по факту публикации фейка о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник Курортного района.