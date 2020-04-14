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14.04.2020 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике "Омбудсмен полиции"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса. Фейк был опубликован в социальной сети "Вконтакте".

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Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, пользователь, называющий себя Владимиром Воронцовым, опубликовал сообщение, что в одном из военных учебных заведений города произошла вспышка коронавирусной инфекции, что заболели якобы 70 процентов курсантов и офицеров. Причем, несмотря на диагноз, их заставляют делать утреннюю зарядку.

Но, как подчеркивают в региональном СК, в этом учебном заведении случаев COVID-19 не выявлено вообще.

ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отмечает, что дело заведено на администратора паблика "Омбудсмен полиции".

Это уже второе дело по статье 207.1 УК РФ, возбужденное в Петербурге. Ранее дело завели по факту публикации фейка о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник Курортного района.

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