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14.04.2020 15:12
Проект: В регионах

Инвентаризация чистой воды

В СЗФО приступили к обновлению коммунальных сетей в рамках федерального проекта
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 80(8134)
Проблема дефицита качественной питьевой воды, которую призваны решить мероприятия федерального проекта "Чистая вода", крайне актуальна для Северо-Запада России. В некоторых регионах доля проб, не соответствующих нормативам, превышает общероссийские показатели в несколько раз.

Цель проекта - довести долю россиян, обеспеченных качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, до 90,8 процента к 2024 году. Сделать это непросто. В целом по стране исходный показатель составил в прошлом году 87,5 процента, но в 12 российских регионах, в том числе в Новгородской области, он не превысил 70 процентов.

Фото: Наталья Саванкова/РГ
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При этом доля проб питьевой воды, не соответствующая гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, достигла на Новгородчине 35,2 процента (в целом по стране - 13 процентов). Нормативам, связанным с микробиологией, не соответствовали 6,1 процента исследованных проб (в РФ - 2,7 процента).

Чтобы стабилизировать ситуацию, новгородское управление Роспотребнадзора направило в каждый муниципалитет уведомление. Санитарные врачи предложили разработать или откорректировать местные инвестиционные программы развития водоснабжения. По состоянию на конец прошлого года служба согласовала 25 программ производственного контроля и 25 планов мероприятий по повышению качества воды.

Что касается федерального проекта "Чистая вода", строительство станции водоподготовки ведется сейчас в Старорусском районе. Жители этого муниципалитета неоднократно жаловались на воду насыщенного желтого цвета, которая течет из крана. В текущем и следующем году запланирована реконструкция коммунальной инфраструктуры в Сольцах, готовится проект в Парфино.

В Калининградской области, наоборот, проектный показатель и сейчас близок к целевому. Качественную питьевую воду из централизованных источников водоснабжения получают 88,9 процента жителей региона. К 2024 году эту долю планируется увеличить до 93,2 процента.

Строительство первого объекта с привлечением средств федерального бюджета в регионе началось в прошлом году. Речь идет о водонасосной станции, станции саночистки и станции обезжелезивания в поселке Нивенское Багратионовского городского округа. Сейчас идет устройство линейной части водопровода. К концу марта строители уложили восемь из двадцати километров. Завершение работ, согласно контракту, намечено на декабрь 2021 года. Но объект, скорее всего, сдадут раньше срока.

- Износ сетей - злободневная тема, особенно для малых населенных пунктов. Важное значение имеют и подготовка воды, и состояние водопроводов, по которым она поступает потребителям, - отмечает министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. - В результате реализации проекта в поселке Нивенское качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения будут обеспечены порядка двух тысяч жителей. В целом же в рамках федерального проекта "Чистая вода" мы стараемся работать на опережение. Для этого готовим проектную документацию на перспективные объекты, чтобы иметь возможность претендовать на дополнительные лимиты.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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В Вологодской области, по словам заместителя главы региона Антона Стрижова, в текущем году запланированы мероприятия по строительству и реконструкции четырех объектов питьевого водоснабжения в Шекснинском, Сокольском и Чагодощенском районах. Общий объем финансирования составит 327 миллионов рублей, из которых 301 миллион выделит федеральная казна.

- С муниципальными районами - участниками проекта заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета, - отмечает Антон Стрижов.

Оценивать динамику и качество реализации региональных программ, утвержденных в рамках "Чистой воды", позволит система мониторинга Минстроя России. Регионы могут формировать отчеты о модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения в режиме онлайн. Федеральное министерство в свою очередь будет оперативно отслеживать исполнение программ и реагировать на отклонения. Мониторинг распространят и на федеральный проект "Оздоровление Волги", который также является частью нацпроекта "Экология".

Прямая речь

Максим Егоров, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

- За первый год реализации проекта "Чистая вода" мы прежде всего утвердили региональные программы до 2024 года во всех субъектах-участниках. Для этого была проведена масштабная работа по инвентаризации всей имеющейся инфраструктуры в регионах.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Новгородская область

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