Заведено дело об анонимных фейках

Сотрудники Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу разыскивают анонима, который сеет панику, прикрываясь чужим именем.

В Питере 14 апреля было возбуждено уголовное дело по ставшей очень популярной в последние дни статье Уголовного кодекса - 207.1 - "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве. По их сведениям, 2 апреля в 15 часов 30 минут на стене одного из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" неизвестным пока человеком от имени пользователя "Владимир Воронцов" в открытом доступе в сети "Интернет" публично размещено под видом достоверного сообщение, содержащее заведомо ложную информацию.

В этой информации говорилось, что в одном из военный учебных заведений Северной столицы творится кошмар. Там болеют якобы 70 процентов всех курсантов и офицеров.

Как рассказывают в Следственном комитете, эту новость оперативно проверили. Выяснилось, что в военном институте нет ни одного заболевшего. Ни среди сотрудников, ни среди учащихся. Автора ищут.

По той же статье в четверг возбудили уголовное дело и следователи СК по Забайкальскому краю. Но там, похоже, автор фейка известен. Он распространил в одной из групп в мессенджере Viber информацию о якобы введенном пропускном режиме в одном из населенных пунктов Забайкалья.

Это неправда. И гражданин теперь ответит за то, что он сделал или по глупости, или по злому умыслу.