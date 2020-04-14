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14.04.2020 19:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ложь под статьей

Заведено дело об анонимных фейках
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Сотрудники Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу разыскивают анонима, который сеет панику, прикрываясь чужим именем.
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Питере 14 апреля было возбуждено уголовное дело по ставшей очень популярной в последние дни статье Уголовного кодекса - 207.1 - "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В СК сообщили о пресечении фейков про коронавирус в регионах

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве. По их сведениям, 2 апреля в 15 часов 30 минут на стене одного из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" неизвестным пока человеком от имени пользователя "Владимир Воронцов" в открытом доступе в сети "Интернет" публично размещено под видом достоверного сообщение, содержащее заведомо ложную информацию.

В этой информации говорилось, что в одном из военный учебных заведений Северной столицы творится кошмар. Там болеют якобы 70 процентов всех курсантов и офицеров.

Как рассказывают в Следственном комитете, эту новость оперативно проверили. Выяснилось, что в военном институте нет ни одного заболевшего. Ни среди сотрудников, ни среди учащихся. Автора ищут.

По той же статье в четверг возбудили уголовное дело и следователи СК по Забайкальскому краю. Но там, похоже, автор фейка известен. Он распространил в одной из групп в мессенджере Viber информацию о якобы введенном пропускном режиме в одном из населенных пунктов Забайкалья.

Это неправда. И гражданин теперь ответит за то, что он сделал или по глупости, или по злому умыслу.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

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