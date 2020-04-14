Аграрии Крыма рассказали о работе в условиях самоизоляции

В режиме ограничений крымским фермерам приходится идти на дополнительные расходы, бороться с ретейлом, предпочитающим дешевый импорт, и самим себе выдавать разрешение на работу. С какими проблемами сталкиваются аграрии Крыма в условиях самоизоляции, узнал корреспондент "РГ".

Массовая уборка тепличной земляники началась в Крыму на две недели раньше, чем в прошлом году. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

В Крыму аграрные предприятия с самого начала не попали в список подлежащих закрытию на период временных ограничений. Наоборот, как отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность, сельскому хозяйству дали зеленый свет. Тем не менее особый режим работы не мог не отразиться на крестьянском труде. ООО "Обрий" - крупное многопрофильное агропредприятие в Джанкойском районе Крыма. Есть молочно-товарная ферма, свинокомплекс, большой клин озимых и яровых культур. В начале апреля здесь приступили к севу льна и посадке картофеля.

- Мы руководствуемся здравым смыслом - в поле коронавирусом не заразишься, - говорит руководитель предприятия Анатолий Корнейчук. - У нас предприятие непрерывного цикла, животных надо кормить, доить, убирать за ними. Все, кто занят на весенних полевых работах, на ферме, на своих местах. А бухгалтерия может и удаленно поработать.

На производственном цикле карантин не слишком отразился, а вот сбывать продукцию стало сложнее. Из-за ограничений передвижения оптовых покупателей стало меньше. Предприниматели боятся, что их остановят на трассе со скоропортящимся товаром, и они понесут убытки.

- Свиньи весом 120 килограммов обычно уже идут на забой, а сейчас мы вынуждены расходовать на них корма, потому что нет покупателей, - говорит Корнейчук. - Надо, чтобы мясные лабазы на рынках, колбасные цеха, переработка не останавливались.

Столкнулись с трудностями реализации и другие аграрии. Крымская овощная фабрика Бахчисарайского района входит в пятерку крупнейших производителей овощей закрытого грунта на полуострове. Томатами здесь занято шесть гектаров теплиц, а в открытом грунте овощи выращивают на площади более 40 гектаров.

- Все, кто обеспечивает производство, работают, даже смежные предприятия очень чутко реагируют на наши просьбы, - рассказал генеральный директор агрофирмы Алибек Царикаев. - Мне нужно было два километра пластиковой трубы, я обратился к крымскому предприятию, которое выпускает такие трубы, но оно закрыто. Однако они вышли на работу и отгрузили для нас свою продукцию. Нужны были болты и шурупы, предприятие также закрыто, но и они продали нам все, что нужно было.

Посадка овощей в открытый грунт только начинается, в первых числах апреля аграрии приступили к высадке ялтинского лука, других культур, а вот реализовать через сетевой ретейл тепличные томаты в Крыму оказалось почти невозможно.

- Спасибо материковым сетям "Лента" и "Окей", они нас выручают, забирают наши томаты. А в крымских супермаркетах отказываются сотрудничать, даже слушать нас не хотят, - досадует Алибек Царикаев. - Мы приглашаем их посмотреть наше производство, предлагаем им розовые томаты, выращенные без химии, по 200 рублей за килограмм. Отворачиваются, торгуют турецкими. Они у них на прилавке по 350 рублей за килограмм.

Попытки минсельхоза Крыма убедить владельцев местных торговых сетей пойти навстречу производителям и брать более свежую и дешевую крымскую продукцию пока не увенчались успехом.

С трудностями иного порядка в условиях режима ограничений пришлось столкнуться фермерам. Владимир Шукальский много лет выращивает зерновые в Симферопольском районе. В апреле пришло время провести гербицидную обработку 400 гектаров озимых, но фермер не знает, как ему добраться до поля и что говорить сотрудникам ДПС, если вдруг остановят.

- До поля надо ехать километров пять - шесть. Мне уже больше 65 лет, так что я даже из дома выходить не могу. А нужно отвезти тракториста, привезти ему горючее, покормить. И как? Кто мне даст справку, что это необходимо для производственного процесса? - сетует фермер. - Я обратился в сельсовет, там ответили, что у них таких полномочий нет, они могут только волонтера прислать. Мне он не нужен. У меня есть печать индивидуального предпринимателя, придется ставить ее на справку и прорываться.

Ограниченный режим передвижения добавил хлопот даже пчеловодам. Апрель, самое время ставить ульи в садах, но пасечники опасаются кордонов на дорогах.

- Мои ульи так стоят, что их не нужно перемещать, а вот другим пчеловодам сейчас непросто. Наступила пора подготовки инвентаря, - говорит пчеловод из Белогорского района Георгий Буркальцев. - Кроме того, многие пасечники уже начали вывозить ульи на природу, а делать это в условиях ограниченного режима передвижения сложно.

Однако есть и те, кто быстро сориентировался в новых условиях и смог получить дополнительную выгоду. Крестьянско-фермерское хозяйство "Дубровские дары" из Красногвардейского района организовало адресную доставку молочной и мясной продукции крымчанам. Так поступают и в хозяйстве "Правда" того же района. Но эти предприниматели пока в меньшинстве. Остальные предпочитают работать по накатанной. Между тем минсельхоз Крыма в который раз обращает внимание сельхозтоваропроизводителей на то, что вынужденные выходные из-за коронавируса их не затронули.

Комментарий

Андрей Рюмшин, заместитель председателя Совета министра Крыма - министр сельского хозяйства:

- Стабильность продовольственного рынка республики напрямую зависит от работы сельхозпроизводителей. Предприятия АПК и пищевой промышленности особенно важны для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться. Указ главы Крыма от 1 апреля внес ясность в этот вопрос. Вместе с тем работникам отрасли, особенно руководителям предприятий, больших коллективов, нужно максимально строго соблюдать все меры профилактики.