Аксенов утвердил выплаты для соцподдержки крымчан при самоизоляции

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки из-за распространения коронавируса. Документ размещен на официальном портале крымского правительства

Единовременную денежную выплату в размере 2000 рублей получат граждане, кто по состоянию на 1 апреля 2020 года был получателем федеральной социальной доплаты к пенсии. Эту выплату должны произвести в апреле (максимум до конца июня этого года).

Также ежемесячную денежную выплату 5000 рублей с апреля по июнь будет получать один из родителей ребенка, рожденного с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно, до достижения последним трех лет.

Кроме того, работодатели будут получать ежемесячное возмещение части средств, что направляются на выплаты зарплаты работникам, что находятся под риском увольнения. Размер такой компенсации не будет превышать 18 846 тысяч рублей на одного работника. Эти субсидии будут предоставляться с апреля по июнь 2020 года.

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