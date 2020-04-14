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14.04.2020 10:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Черноморский флот начал дезинфекцию предприятий ВПК

Текст: Юлия Крымова

К дезинфекции предприятий военно-промышленного комплекса в Крыму приступили подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Военнослужащие провели специальную обработку на территории "Севастопольского морского завода" и судостроительного завода "Залив" в Керчи, - сказано в сообщении.

Подразделения РХБЗ отвечают за дезинфекцию 10 предприятий военно-промышленного комплекса на полуострове. Общая площадь их территорий превышает 250 гектаров. За день обрабатывается около 30 гектаров на одном-двух объектах.

Для обработки помещений используется дезраствор ДТС-ГК. Обработку внутри зданий проводят с помощью переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции, а фасады, дороги и прилегающие территории дезинфицирует спецтехника.

В дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и 50 единиц спецтехники ЧФ, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым

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