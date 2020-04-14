Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств России (АККОР) заявила о том, что плановые и внеплановые проверки мешают нормальной работе аграриев. С начала марта все региональные отделения начали сбор статистики обращений фермеров. Особенно актуальна эта проблема для ЮФО, где производят почти 20 процентов всего продовольствия страны. Проанализированную информацию представят в Минсельхоз РФ и подведомственные ему контрольно-надзорные органы.

Главной проблемой фермеры называют поборы на дорогах при перевозке крупногабаритной техники, зерна и агрохимии. К сожалению, это уже привычное явление, разводят руками аграрии. Да, поборов стало меньше, но они никуда не делись. В частных беседах признаются: ехать недозагруженным невыгодно. Проще загрузить машину сверх нормы, дать несколько взяток на дорогах и довезти груз до пункта назначения (порта или элеватора) за один раз. Фермеры предлагали изменить нормы перегруза, но навстречу им не пошли. Еще хуже со спецтехникой: сейчас перегнать большой трактор или комбайн из одного хозяйства в другое по всем правилам - это театр бюрократического абсурда. Гаишники по-прежнему ловят их на проселочных дорогах во время уборки или сева и собирают свой "урожай".

Один из фермеров рассказал, как ему пытались инкриминировать нецелевое использование земли. Он покупал землю для выпаса скота, то есть для пастбища. Сначала решил оздоровить купленный участок. Согласно закону, допускается распашка земли для уничтожения однолетних культур, чтобы потом засеять ее нужными многолетними. В одном профильном ведомстве это посчитали нарушением, а в другом нет. Только при помощи юристов фермерской ассоциации удалось отбиться от штрафа.

Но так везет не всегда. Другого фермера с годовым оборотом всего миллион рублей поймали на дороге, когда он перевозил на тракторе удобрения от компании-дилера в свое хозяйство (для этого нужна специальная лицензия). ГИБДД специально дежурила недалеко от торговой точки и ловила таких нарушителей, считает фермер. Получается, вместо предупреждения и контроля - выполнение плана по штрафам. Ему хотели выписать штраф в 400 тысяч рублей. В итоге еле-еле удалось скостить сумму до 200 тысяч, но для такого маленького хозяйства даже это оказалось слишком большим наказанием, фермер едва не разорился.

Фермеры считают, что законы нужно соблюдать, а неправильные, устаревшие и неэффективные - отменять. Ведь цель контрольных и надзорных органов - обеспечивать безопасность деятельности фермерских хозяйств и их продукции, чтобы не было причинено вреда ни работникам, ни потребителям. В большинстве случаев выявленные ошибки или нарушения можно было бы легко исправить, ограничившись предупреждением. Но нынешняя система построена так, что эффективность контрольно-надзорных органов оценивается в зависимости от суммы собранных ими штрафов. И если вместо штрафов сотрудник выносит предупреждение, его сразу начинают подозревать в коррупции либо в некомпетентности.

- Казалось бы, замкнутый круг, но правительство России еще в начале двухтысячных годов разработало систему, которая учитывает интересы всех сторон. Административная реформа предполагала, что часть полномочий контрольных и надзорных органов будет передана саморегулируемым некоммерческим организациям, то есть бизнесу, - говорит глава АККОР Ростовской области Александр Родин. - Уже был разработан определенный план проверок членов таких СРО. Контролер обязан заранее предупредить организацию о дате их проведения. СРО может направить своего представителя (обычно юриста), который будет следить за соблюдением законодательства. Если представитель прибыть не может, то контрольно-надзорные органы обязаны в течение пяти дней предоставить акт проверки, который юристы СРО могут принять или опротестовать. Согласитесь, такая схема могла бы резко снизить коррупцию и работала бы на повышение компетенции государственных органов. Они бы становились настоящими помощниками, а не "карателями" бизнеса, как сейчас.

К слову, когда реформа только начиналась, донская АККОР первой в России зарегистрировала свою региональную фермерскую СРО. Но, по словам Родина, местные чиновники отказались работать в таком формате.

- Сегодня нужны более решительные шаги для завершения реформы. Чиновники на местах всячески мешают созданию действенной системы. И наша задача - достучаться до руководства страны, чтобы начатая реформа была доведена до логического конца, - говорит Родин. - Сразу после того, как ситуация в мире стабилизируется, мы проведем свой съезд, на котором сообща определим дальнейшие шаги.

Что предлагают аграрии

Отменить все дополнительные требования и условия для получения несвязанной поддержки на один гектар, оставив в качестве обязательных документов только отчет об уборочной площади за предыдущий год и заявление на получение поддержки. Снизить требования к количеству дополнительных рабочих мест, которые должен создать получатель грантов. Исключить избыточные требования правоохранительных органов к грантополучателям. Установить ограничения на проверки. В частности, не проводить проверку в течение первого года расходования средств гранта. Конкурсной комиссии утверждать изменения в проекте, произошедшие в период реализации гранта.