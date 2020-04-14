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14.04.2020 13:57
Проект: В регионах

Детальный подход

Донские заводы продолжают работать во время карантина
Текст: Руслан Мельников, Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 80(8134)
Многие предприятия Ростовской области во время карантина и самоизоляции продолжают работу, соблюдая необходимые меры безопасности. С какими трудностями они сталкиваются и как их преодолевают, узнал корреспондент "РГ".
Остановить работу нельзя, иначе вновь наладить производство будет сложно. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Остановить работу нельзя, иначе вновь наладить производство будет сложно. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Остановить работу нельзя, иначе вновь наладить производство будет сложно. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ассоциации металлообрабатывающих предприятий сообщили, что заводы сейчас работают не только в областном центре, но и во всем регионе.

Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
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- Остановить завод просто, а выкарабкиваться потом из тяжелого кризиса гораздо сложнее, - отметил президент ассоциации Григорий Иванов.

Эксперт не отрицает, что сложности в работе сейчас есть. Он привел в пример крупное машиностроительное предприятие, оказавшееся на грани остановки, так как прекратились поставки деталей, которые производят итальянцы. И таких примеров в разных отраслях промышленности масса. Бизнес ищет возможности межрегиональной кооперации, налаживает новые связи. При этом на предприятиях продолжают выплачивать зарплату сотрудникам. Как отмечают руководители некоторых заводов, в сложившихся условиях такая возможность сохранится еще два-три месяца. Между тем многим пришлось изменить привычную организацию работы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный "РГ".

- Примерно четверть нашего персонала перешла на удаленку. Это инженеры, бухгалтеры, сотрудники планово-экономического отдела. Для остальных мы разделили смены, а в цехах увеличили расстояние между людьми. Часть из них выходит на рабочие места по требованию. Зарплату сохранили всем, - говорит директор Каменского завода транспортного машиностроения Владимир Чучин.

По словам руководителя Новочеркасского завода криогенного оборудования Игоря Тарзанова, сотрудников пришлось перевести на работу в одну смену. "Белых воротничков" руководство отправило трудиться дистанционно.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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На заводе Миллеровосельмаш возможность выполнять свои трудовые обязанности удаленно предоставлена людям в возрасте, так же как и офисным сотрудникам. При необходимости для доставки рабочих используется транспорт предприятия.

- Но в целом производство идет в штатном режиме. Наступил апрель, а это время активной сельскохозяйственной работы, и мы, конечно, тоже не можем останавливаться. Обеспечение людей продовольствием в условиях эпидемии - наиважнейшая задача. А без сельхозотрасли решить ее невозможно, - подчеркивает коммерческий директор завода Дмитрий Чичерин.

На донских заводах особое внимание уделяется безопасности. Речь идет о постоянной дезинфекции рук, в том числе на выходе-входе между цехами, использовании дополнительной спецодежды, антисептиков, перчаток, масок. Проводится обработка станков. Сотрудникам регулярно измеряют температуру. Но проблема сейчас не с дезинфекцией рук и рабочих мест, с этим на предприятиях справились. Заводы столкнулись со сложностями иного плана.

- Начинаются затруднения с поставкой материалов. Далеко не все контрагенты выходят на работу в таком режиме. Сами мы стараемся поддерживать другие предприятие. Например, мы скоординировали свою деятельность, потому что электровозостроительный завод сейчас нуждается в нашей продукции - деталях для электровозов. Что будет, если встанут эти машины и остановятся грузовые перевозки, объяснять, думаю, не нужно, - говорит Владимир Чучин.

Игорь Тарзанов выделил три основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются заводы: логистика доставки продукции в другие регионы, работа с иностранными партнерами и сложности с текущими заказами.

Фото: vesti.ru
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- Из-за задержки комплектующих не всегда получается уложиться в срок с поставками, - добавил он.

- Упал спрос на продукцию. Хотя именно в феврале-апреле за посевной техникой выстраивается очередь. К?тому же работа в полях ограничена из-за введенных карантинных мер. Мы сейчас наполняем склады техникой, потому что позднее может возникнуть ее дефицит. Есть сложности с приобретением материалов для производства. Одни поставщики не работают совсем, другие работают, но еле-еле, - обрисовывает ситуацию Дмитрий Чичерин.

Реализовать продукцию донские заводы планируют через свои дилерские сети и устоявшийся круг заказчиков, ищут и новые связи. Однако уже сейчас высказываются опасения, что у клиентов могут возникнуть проблемы с платежеспособностью. А между тем продукция некоторых предприятий особенно востребована в период эпидемии коронавируса.

- Мы выпускаем оборудование для производства и транспортировки жидкого кислорода. С учетом пандемии коронавируса, дающего осложнения на легкие, это очень актуально. Мы не имеем права останавливать работу, так как поступают заказы от инфекционных и туберкулезных больниц, - объясняет Игорь Тарзанов.

Прямая речь

Олег Николаев, председатель облкомитета промышленной политики:

- В Волгоградской области приостановлена деятельность некоторых предприятий, но мы не должны забывать об экономике. Продолжается реализация национальных и приоритетных региональных проектов. А индустрия является важным фактором. Региону предоставлено право формировать перечень предприятий, которые будут работать в нынешней ситуации. Списки формируются. На предприятиях, конечно, должны соблюдать санитарные требования: входной контроль, дезинфекция, гибкий график и удаленная работа, где это возможно.

Ключевой вопрос

Какие вы можете дать советы для работы в сложившихся условиях?

Владимир Чучин: Обмениваться опытом друг с другом. Нам всем важно правильно оценивать ситуацию и не перегибать палку ради самоизоляции. Экономика региона имеет большое значение для страны, а в таких моногородах, как наш Каменск, из-за остановки предприятий могут возникнуть большие трудности. Нужно следить за обстановкой и принимать трезвые решения.

Игорь Тарзанов: Мы сейчас консультируемся с Ассоциацией металлообрабатывающих предприятий по вопросам тендеров, заявок, промышленных субконтрактов. А главный совет тут прост: нужно переходить на производство товаров повышенного спроса: маски, антисептики, аппараты ИВЛ, больничные кровати и так далее.

Дмитрий Чичерин: Всем надо делать свое дело, что бы ни происходило. Ответить сейчас можно только так.

Как у соседей

В Волгоградской области многие предприятия промышленного сектора тоже продолжают работу. Прежде всего это заводы непрерывного цикла. Так, выполняют заказы "Каустик", "Красный Октябрь", "Волма", Волжский трубный завод и другие.

- Стараемся минимизировать контакты между сменами, - говорит управляющий директор трубного завода Сергей Четвериков. - На ВТЗ за неделю используем тонну дезинфицирующих средств. Задействовали в два раза больше автобусов, чтобы избежать скученности при доставке рабочих. Сейчас надо думать о том, как мы будем действовать, когда пандемия закончится, а новые методы останутся. Это наработанные внутрирегиональные связи. Мы обеспечили работой малых и средних предпринимателей, занимающихся упаковкой и логистикой.

Волжские трубники перевели на дистанционный режим работы более двух тысяч сотрудников. А непрерывный процесс производства обеспечивают 7700 человек. Как рассказали на предприятии, на транспортных контрольно-пропускных пунктах и при входе в заводоуправление измеряют температуру бесконтактными термометрами. Для увеличения пропускной способности ожидается поставка купольных тепловизоров с высокой чувствительностью. Персонал обеспечивают медицинскими масками.

Дезинфекция и обработка поручней, ручек дверей, проветривание помещений проводится ежечасно. В дозаторы моющих средств добавлен антисептик. В местах приема пищи и в служебных автобусах установлены дезинфекторы для обработки рук. А на предприятии, производящем стройматериалы, вообще отказались от столовых. Там рабочим выдают ланч-боксы, куда входят контейнер с гречневой кашей и куриным филе, сок и молоко, две белые булки, помидор и апельсин.

- Мы работаем в новых реалиях уже продолжительное время. Сразу создали оперативный штаб, разработали регламент. Офисных сотрудников перевели на удаленный режим. Поставляем продукцию 20 медицинским учреждениям Волгоградской области, Москвы и Санкт-Петербурга, которые занимаются лечением больных коронавирусной инфекцией, - рассказывает генеральный директор управляющей компании "Волма" Владимир Овчинцев. - Производим товары в прежнем режиме. Уверен, что продукция будет востребована рынком, 10 процентов пойдет на экспорт.

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