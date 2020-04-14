В Волгоградской области представлен первый пакет мер налоговой, неналоговой и инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса. На эти цели в 2020 году выделят четыре миллиарда рублей. Муниципальным образованиям рекомендовали проработать и принять дополнительные меры поддержки.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции полезен, но это ставит в тяжелые условия экономику. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляет около 23 процентов. В этом секторе 78 тысяч субъектов, заняты 243 тысячи человек.

Наиболее подвержены риску следующие сферы: пассажирские перевозки, организация досуга и развлечений, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование, организация конференций и выставок и бытовые услуги. Для этих предпринимателей предлагается кратное снижение ставок налога, взимаемого при упрощенной системе налогообложения (с шести до одного процента с дохода, с 15 до пяти процентов с разницы между доходами и расходами). Ставку единого налога на вмененный доход (ЕНВД) снизили в два раза: было 15, стало 7,5 процента.

- Налоговая нагрузка снижена до предельно возможного уровня - дальше уже только федеральные полномочия. Мы постараемся найти меры, которые будут самыми эффективными в этой ситуации. Поддержкой может воспользоваться каждый субъект малого и среднего предпринимательства, - отметила заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Сегодня бизнесменам предлагают кредиты под один процент. Как подчеркнула Писемская, это самые льготные условия, какие можно представить.

Если раньше ставка по годовым займам до 300 тысяч рублей составляла 8,5 процента, то сейчас действительно лишь один процент. Эти средства можно направить в фонд оплаты труда персонала.

Либеральнее стали условия предоставления поручительств Гарантийным фондом Волгоградской области: размер вознаграждения за услугу уменьшился с двух до одного процента - от суммы до 25 миллионов рублей. Оплату можно произвести с отсрочкой до шести месяцев в случае продления кредитного договора под поручительство фонда.

На три месяца коммерсантов освобождают от арендной платы, а затем дают отсрочку на полгода. Также существенно (вдвое) снижают плату за размещение нестационарных торговых объектов и ярмарок. До мая не будет никаких проверок, за исключением тех, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью людей.

Строителей освобождают от арендной платы за земельные участки на три месяца с возможностью пролонгации. Кроме того, введен мораторий на прекращение господдержки в связи с неисполнением инвесторами существенных условий соглашений в 2020 году, на расторжение соглашений с юрлицами, получившими землю без торгов, при нарушении сроков реализации проектов. До октября запрещена подача заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженности перед бюджетом региона, органами исполнительной власти, если в их отношении ранее не было дел о неплатежеспособности.

В Ростовской области также приняты меры для поддержки пошатнувшегося малого бизнеса. Как и в волгоградском регионе, снижается ставка налога при упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса, который входит в список наиболее пострадавших отраслей экономики. Ставка ЕНВД снижается вдвое - до 7,5 процента. Эти правила действуют до конца года.

Организации и фонды, которые занимаются поддержкой предпринимательства, должны будут разработать новые льготные продукты для малого и среднего бизнеса.

Предприятиям, арендующим муниципальные помещения, решено предоставить отсрочку уплаты аренды. Она начнет действовать с 1 июля и до конца года. Погасить платежи можно будет в течение 2021 года. Бизнесу, разместившемуся на площадках институтов поддержки предпринимательства, устанавливают ставку аренды в 1 рубль. Однако большинство ИП арендует площади, находящиеся в частной собственности. Предложено давать таким собственникам льготу на налог на имущество, а представителям малого и среднего бизнеса - отсрочку арендных платежей. Льготы на налог на имущество могут получить и владельцы гостиниц и прочих коллективных средств размещения.

Отдельно поощрят предприятия, внесшие вклад в борьбу с эпидемией. Так, компании, производящие средства индивидуальной защиты или антисептики, могут получить кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке.

Поддержку получит бизнес пассажирских автоперевозок за исключением такси. До 1 октября в регионе действует мораторий на проведение проверок и на возбуждение дел о банкротстве.

Кстати

На платформе "Мой бизнес" создан экстренный ситуационный центр. Его задача - оперативное информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки. Здесь дают консультации о возможности снижения арендной платы или отсрочки платежей, о деятельности предприятий в период карантина, об удостоверении форс-мажорной ситуации, условиях реструктуризации займов и кредитных каникулах для СМСП и многих других нововведениях.

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