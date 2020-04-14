Крымский университет развернул сеть метеостанций

Крымский федеральный университет установил восемь автономных метеостанций, с помощью которых вуз сможет более точно просчитывать влияние погоды на сельскохозяйственные процессы и даже делать точные прогнозы на основе математических процессов.

Как сообщил проректор КФУ по внешним связям вуза Михаил Сергеев, метеостанции стоимостью 200 тысяч рублей каждая уже смонтированы на вышки в Джанкое, Форосе, Симферополе, Аграрном, Советском, а также в селах Прибрежное, Песчаное и Маленькое. А вскоре они появятся в Черноморском, Феодосии и Керчи. Всего же вуз планирует ввести в эксплуатацию 13 метеостанций.

- Метеостанции предназначены для точного мониторинга в местах расположения сельскохозяйственных предприятий нашей академии биоресурсов,- рассказал Михаил Сергеев. - Они автономны, работают от солнечной энергии и передают данные по каналу сотовой связи. Мы планируем получить необходимые сертификаты до конца года, а в будущем - предоставлять услуги заинтересованным предприятиям.

Метеостанции позволят определить температуру воздуха, атмосферное давление, уровень выпавших осадки, скорость и направление ветра, а также уровень ультрафиолета. Эти точные данные позволят защитить теплолюбивые растения от заморозков или спрогнозировать нашествия вредителей.

- Вредители, как и растения, развиваются в комфортных для них условиях, - объяснил Сергеев. - Собирая данные с метеостанций, мы видим, например, что за последние шесть-восемь месяцев средняя температура или количество влаги комфортны для развития того или иного вредителя. Это позволит своевременно обработать поля средствами защиты растений или наоборот - сэкономить на препаратах, если вероятность развития вредителя крайне мала.

После сбора достаточного количества данных ученые КФУ смогут составить более точный для полуострова прогноз погоды.

- Огромное количество факторов влияет на прогноз погоды, - говорит Михаил Сергеев. - Если алгоритм прогнозирования не учитывает специфику того или иного района, результат будет неточным. Именно поэтому мы часто сталкиваемся с несоответствием прогноза реальной погоде. Когда мы наберем необходимое количество данных с наших метеостанций, подключим математиков, экологов и климатологов, которые наполнят математическую модель для прогноза именно теми факторами, которые необходимы для точного прогнозирования в Крыму.