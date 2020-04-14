Очередная весенне-летняя навигация началась на Волгоградском гидроузле. Первым через шлюз № 30 прошел сухогруз "Капитан Краснов". За ним в астраханский порт Бузан за грузом серы проследовал теплоход "Волго-Дон 177". А в южной части Волго-Донского бассейна через Константиновский шлюз в Саратов прошел целый караван судов - танкеры "Климена", "Электра", "Энцелад" и "Майя".

Моряки и портовые работники не скрывают, что жесткие меры профилактики коронавирусной инфекции скажутся на грузообороте в нынешнем году. В черноморских портах России введены ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Все суда на подходе к берегу проходят обязательную санитарную обработку, а у моряков измеряют температуру. Если судно прибывает из страны, которая считается зоной риска, оно вынуждено пройти двухнедельный карантин на рейде.

Пока ни один порт не закрыт. Аналитики полагают, что еще рано оценивать последствия вспышки вируса COVID-19. Тем более что прошедший год был не самым удачным для речных и морских перевозок.

К примеру, на фоне сокращения грузооборота Таганрогский морской торговый порт снизил чистую прибыль за год на 30 процентов. Выручка предприятия сократилась на три процента, до 573 миллионов рублей. Из-за роста цен на энергоносители и запчасти себестоимость погрузочных работ увеличилась до 354 миллионов рублей. На этом фоне валовая прибыль оказалась ниже на 16 процентов, составив 219 миллионов рублей. Кредиторская задолженность Таганрогского морского торгового порта за прошлый год практически не изменилась и составила 16,5 миллиона рублей.

Таганрогский порт является одним из ключевых морских грузовых операторов Азовского бассейна. Через него проходят маршруты из центральной России, Сибири, Урала и Центральной Азии в страны Средиземноморья, Каспийского бассейна, в том числе через Волго-Донскую систему внутренних водных путей.

Еще в прошлом году в Таганрогском порту сообщили о снижении грузооборота на семь процентов, до 1,16 миллиона тонн. Докерами обеспечена перевалка грузов на 11 831 железнодорожный вагон и 296 морских судов.

"Снижение показателей обусловлено падением деловой активности на внешнеторговых рынках основной номенклатуры грузов порта: металлов, угля и зерна, а также неблагоприятными погодными условиями в зимнюю навигацию", - говорится в официальном сообщении.

Тем не менее в 2020 году основания для оптимизма у работников отрасли есть. С начала года перевалка нефтеналивных грузов в целом увеличилась на 11 процентов, до 6,1 миллиона тонн, в основном благодаря росту показателя в Туапсинском и Таганрогском морских портах. Перевалка контейнерных грузов также прибавила 4,6 процента и достигла 792 тысяч единиц. Кроме того, средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке России выросла на тысячу рублей, до 13,3 тысячи рублей за тонну, а на мировом - до 207 долларов за тонну. Если цена на пшеницу продолжит расти, экспорт будет иметь стимул роста.

Компетентно

Александр Пошивай, руководитель Росморречфлота:

- В 2019 году грузооборот морских портов России вырос почти на три процента и составил чуть более 840 миллионов тонн. Это стало возможным благодаря развитию инфраструктуры портов. Увеличение грузопереработки произошло в основном из-за прибавления наливных грузов. В портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов обеспечивается более 60 процентов общего объема перевалки. За 15 лет мощность российских морских портов выросла почти в два раза, с 452 миллионов тонн в 2004 году до 840,3 в 2019-м. На реализацию инвестиционных проектов развития морской портовой инфраструктуры в прошлом году из федерального бюджета было направлено около 12 миллиардов рублей. Продолжается комплексная реконструкция объектов Волжского, Северо-Двинского, Волго-Балтийского, Волго-Донского, Азово-Донского и Енисейского бассейнов. Российские судовладельцы за счет собственных средств и с привлечением кредитов построили 32 морских транспортных судна и 24 судна обеспечения.