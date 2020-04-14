В Волгоградской области утвердили список из 25 непродовольственных товаров первой необходимости. Магазины, торгующие ими, имеют право продолжать работу до 30 апреля, пока действует режим самоизоляции.

В перечень вошли детские товары, моющие средства, санитарно-гигиенические и медицинские изделия, зоотовары, топливо и ГСМ, запчасти, компьютерное и электрооборудование, садово-огородные и другие инструменты, средства пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, ритуальные принадлежности, оптика, семена, удобрения и другое. Многое из этого можно приобрести дистанционно, в том числе с доставкой.

- Предварительный анализ показал, без чего население не сможет месяц обходиться, - говорит начальник областного управления регулирования торговой деятельности Виолетта Калмыкова. - Ведется мониторинг товарных остатков. Мы должны понять, как формировать ценовую политику. Ежедневно анализируется спрос на товары из 52 групп.

Когда стало известно о продлении режимных мер до конца апреля, часть населения вновь поддалась панике и кинулась сметать с прилавков гречку и туалетную бумагу. Но затем массовые закупки прекратились и спрос стабилизировался. В администрации региона отметили, что необходимости пополнять на складах товарные запасы нет.

Местным властям дали полномочия самим определить меры профилактики, которые будут утверждаться на областном уровне. Скорее всего, в сельской местности деловая активность восстановится раньше, чем в Волгограде. Аграрии, например, работают в соответствие со своим графиком. Природа промедления не потерпит.

- Делать выводы и давать прогнозы пока преждевременно. Большинство промышленных предприятий работают непрерывно. Вообще нынешняя ситуация - это толчок для интернет-торговли, запрет не касается онлайна. Малый и средний бизнес может при желании поменять форму взаимодействия с клиентами. А как это скажется на ключевых показателях экономики, мы узнаем по итогам апреля, - прокомментировала Калмыкова.