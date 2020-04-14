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14.04.2020 14:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Перекроили бизнес

Предприятия полуострова осваивают новые виды продукции для защиты от коронавируса
Текст: Илья Изотов (Симферополь) , Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 80(8134)
Бизнес перепрофилировал производство на востребованные товары - маски и антисептики.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Севастопольская швейная фабрика имени Нины Ониловой переориентировалась на пошив многоразовых масок. Сейчас это единственный заказ, все остальные отложены до отмены ограничений. Утром на смену выходят до 40 человек: швеи, раскройщики, механики, технологи, мастера. Работа начинается с 7:30, а перед этим у всех сотрудников измеряют температуру и проверяют, нет ли симптомов ОРВИ. В рабочих цехах - антисептики для рук, весь персонал носит маски.

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Сначала марлю выкладывают на длинном раскройном столе. Ткань капризная, сползает и "убегает" из рук, говорят раскройщицы, а настелить надо 50 слоев.

Швеям тоже пришлось перестроиться. Фабрика специализируется на пошиве мужских костюмов, школьной формы и кителей для военнослужащих Черноморского флота. На это идут плотные ткани, а сейчас приходится работать с тонкой марлей. На пошив одной маски уходит около пяти минут. За день фабрика выпускает тысячу масок.

- Шьем по стандарту марлевых повязок, который был разработан еще в Советском Союзе, - рассказывает директор фабрики Николай Щенников. - Маски можно использовать много раз, стирать и дезинфицировать паровым утюгом в течение двух минут.

Сложнее всего оказалось достать нужные материалы: на фоне дефицита медицинских масок спрос на марлю резко вырос. Организовать поставку помогли городские власти. Полотно заказали в Иваново. Цена оказалась выше обычной на 20 - 30 процентов, говорит директор.

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- Возник ажиотаж, перекупщики выгребали марлю большими партиями, чтобы продать подороже, - рассказывает Щенников. - Правительство Севастополя смогло для нас зарезервировать часть марли. Как только она пришла, начали производство. Персонал находился дома на самоизоляции. Мы вызвали всех, кроме пожилых. Потребовалось протопить помещение, наладить работу всех линий, отрегулировать машины под тонкую ткань.

Сотрудницы охотно вернулись на фабрику. Для поездок на работу им выдали пропуска. Заказ на изготовление масок поступил от правительства Севастополя: из резервного фонда города выделено 45 миллионов рублей на покупку средств защиты и антисептиков. Как пояснил врио губернатора Михаил Развожаев, маски будут покупать, пока в них существует потребность.

- Аппарат правительства Севастополя будет их распределять между работниками бюджетной сферы, которые каждый день контактируют с большим количеством людей, выдавать водителям общественного транспорта, сотрудникам правоохранительных органов, почты, - рассказал Развожаев. - В первую очередь, надо защитить людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Пошивочный цех Крымского государственного академического музыкального театра начал шить маски из марли еще до введения режима повышенной готовности. Причем швеи и портные подошли к процессу творчески: они украсили шестислойные средства защиты различными символами, например, музыкальными ключами или карнавальными очками.

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Начали выпускать маски и в лаборатории кафедры "Технология дизайна одежды и профессиональной педагогики" Крымского инженерно-педагогического университета.

- Наши многоразовые маски будут четырехслойными, из хлопчатобумажной ткани, на резинке, с фиксацией на носовой перегородке, - рассказал ректор КИПУ Чингиз Якубов. - Планируем выпускать до 300 масок в день и через благотворительную организацию "Добро мира - Волонтеры Крыма" передавать их в сельские больницы и всем, кому без них не обойтись, в первую очередь, пожилым людям.

К пошиву защитных марлевых масок по индивидуальным заказам подключились предприятия "Квартет", "Осень", "Арттекс Крым", швейная фабрика "Арден", Керченская швейная фабрика и ИП Ипполитова Ирина Михайловна.

"Крымская роза" выпускает антисептик на основе изопропилового спирта с добавлением масла лаванды. Фото: Пресс-служба комбината "Крымская роза"

Еще два крымских предприятия, комбинаты "Крымская роза" и "Царство ароматов", перешли на производство антисептиков для обработки рук на основе изопропилового спирта. "Царство ароматов" выпускает ежедневно до 15 тысяч флаконов гигиенического антисептического геля для рук, добавляя в него растительные экстракты и эфирное масло ромашки, алоэ и розмарина. "Крымская роза" добавляет к спирту эфирное масло лаванды, которое благодаря глицерину остается на коже в виде тоненькой пленочки и продлевает антимикробное действие средства. За первую неделю комбинат отгрузил 60 тысяч флаконов продукции, что поможет устранить дефицит антисептиков в торговых сетях полуострова.

- Вся продукция реализуется в Крыму, для отгрузки в другие регионы ничего не остается, - констатирует гендиректор "Крымской розы" Иван Гладун.

Единственное, что сейчас сдерживает наращивание производства антисептиков, - дефицит изопропилового спирта на отечественном рынке. По словам Гладуна, в РФ его производят всего два предприятия, и сейчас заказчики выстроились к ним в очередь.

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