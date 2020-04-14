Уникальному круизному лайнеру "Петр Великий" COVID-19 не навредил

В стране с каждым днем возобновляют работу новые промышленные предприятия. На верфях строятся суда. В цехах ремонтируют тепловозы. Промышленники намерены выйти из кризиса сильными.

"Петр Великий" - единственный в России

Сегодня, 14 апреля, в Астрахани возобновили работу сразу три судостроительных предприятия. В цехах заводов "Лотос", "Астраханское судостроительное производственное объединение" и "Красные баррикады", где в общей сложности трудится две тысячи человек, вновь зашумели станки и полетели искры от сварки металла.

- Люди хотят работать и заказы есть, - сообщили "РГ" в астраханском отделении Союза машиностроителей России, - сейчас на региональных верфях строятся восемь судов, один из которых - пятизвездочный круизный лайнер "Петр Великий" - возводится впервые в истории отечественного кораблестроения. Астраханцы по контракту должны спустить его на воду в навигацию 2021 года. И уже в этом году наши судостроители должны сдать два речных круизных судна.

На работу коллективы заводов вышли полным составом, на "удаленке" всего несколько административных подразделений, и дома остались рабочие старше 65 лет. Производственники соблюдают все меры санитарной безопасности: рабочих привозят на служебных автобусах, выдают средства индивидуальной защиты, в цехах - ежедневная дезинфекция.

На неделю раньше судостроителей работу возобновил Астраханский тепловозоремонтный завод. Настроение у рабочих приподнятое:

- Устали уже дома сидеть, - поделился с "РГ" фрезеровщик ремонтно-механического цеха Юрий Кизин, - график изменился, была пятидневка, а сейчас работаем в смену: два через два. А в целом все как было: ремонтируем валы, муфты. Цех у нас просторный, расстояние между рабочими местами больше метра.

Как сообщили на предприятии, на работу вышли все подразделения, это свыше тысячи человек.

Завод закупил для сотрудников шесть тысяч масок, перчатки. После каждой смены - дезинфекция цехов, раздевалок, душевых. Перед началом дня на заводской проходной рабочим бесконтактным способом измеряют температуру. Норма о безопасном расстоянии соблюдается даже в столовой, но многие предпочитают брать обед с собой.

- Наш завод входит в список системообразующих, - рассказала специалист по связям с общественностью завода Наталья Беляева. - Мы ремонтируем тепловозы со всей страны, план работ - 16 локомотивов в месяц, а также производим запчасти: заглушки, втулки, поршни. Даже во время вынужденных каникул, энергосиловой цех не останавливался, он обслуживает компрессоры, которые должны работать круглосуточно.

Выйти из кризиса крепкими

Волгоградская промышленность тоже сумела продолжить работу. Прежде всего это заводы непрерывного цикла. Выполняют свои заказы "Каустик", "Красный Октябрь", "Волма", Волжский трубный завод и другие. В результате общения директоров между собой на каждом заводе пополняется комплекс мер безопасности.

"Мы стараемся минимизировать контакты между сменами, - говорит управляющий директор трубного завода Сергей Четвериков. - За неделю используем тонну дезинфицирующих средств. Задействовали в два раза больше автобусов, чтобы избежать скученности при доставке рабочих".

И продолжает: "Сейчас надо думать, как мы будем действовать, когда пандемия закончится. А новые методы останутся. Это наработанные внутрирегиональные связи. Мы обеспечили работой малое и среднее предпринимательство, занимающееся упаковкой, логистикой. Главное - не потерять это и выйти из кризиса более крепкими".

Волжские трубники перевели на дистанционный режим работы более двух тысяч сотрудников. А непрерывный процесс производства обеспечивают 7,7 тысячи человек.

Как рассказали на предприятии, на транспортных контрольно-пропускных пунктах и при входе в заводоуправление проводится измерение температуры с помощью бесконтактных термометров. Если что, работников незамедлительно направляют на осмотр к терапевту. Для увеличения пропускной способности ожидается поставка купольных тепловизоров с высокой чувствительностью для установки на всех пропускных.

Телефон заводского оперативного штаба работает круглосуточно, он опубликован в корпоративных СМИ и размещен на досках объявлений в подразделениях предприятия. Персонал обеспечивают медицинскими масками по мере необходимости, их запас постоянно пополняется.

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