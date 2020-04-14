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14.04.2020 16:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Адыгее начались региональные выплаты малоимущим семьям

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
С сегодняшнего дня в Адыгее начались единовременные выплаты семьям, имеющим детей и являющимся получателями пособия на ребенка. Выплаты в размере пяти тысяч рублей получат семьи, имеющие трех и более детей, выплаты в размере трех тысяч рублей получат семьи, имеющие одного или двух детей.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Соответствующее постановление Кабинета министров РА "О единовременной денежной выплате" принято по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова для поддержки граждан в период действия режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий на территории республики.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Для получения единовременной выплаты гражданам не нужно предоставлять документы и заявления, ее перечисление произойдет автоматически всем получателям детских пособий - семьям, среднедушевой доход которых ниже регионального прожиточного минимума. Деньги поступят на счета, куда уже перечисляются детские пособия.

"Мы все понимаем, что в условиях ограничительных мер малообеспеченные семьи как никогда нуждаются в нашей поддержке. Мной принято решение на региональном уровне оказать им единовременную помощь. Ее получат почти 11 тысяч семей, в которых воспитываются свыше 22 тысяч детей. На реализацию данной меры из республиканского бюджета выделено более 40 миллионов рублей", - прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как уже сообщалось, в соответствии с Указом президента РФ уже в июне начнутся федеральные ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Их размер на каждого ребенка составит 50 процентов от прожиточного минимума по региону, или 4799 рублей, начисление будет произведено с января текущего года.

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