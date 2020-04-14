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14.04.2020 14:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Адыгее скончался первый пациент с коронавирусом

Текст: Анна Юркова (Адыгея)

В Адыгее зафиксирован первый случай смерти из-за COVID-19: 46-летний мужчина скончался в республиканской клинической больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Фото: Juan BARRETO/AFP
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Как выяснилось, пациент поступил в тяжелом состоянии в пульмонологическое отделение с диагнозом "двухсторонняя пневмония". Проведенный тест на COVID-19 показал положительный результат.

По словам Меретукова, мужчина долгое время был подключен к аппарату ИВЛ, а вечером в воскресенье его перевели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Несмотря на старания врачей, на фоне прогрессирующего ухудшения состояния, к сожалению, спасти пациента не удалось.

Сейчас в республиканском инфекционном госпитале в тяжелом состоянии находится еще один пациент. Он приехал из Москвы - работал дальнобойщиком и, как говорят врачи, затянул с обращением за медицинской помощью.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Адыгее зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек поправились и выписались домой.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

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