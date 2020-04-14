В двух регионах из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации

Новости

Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США 20:41
В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с "застрявшими" в США школьниками 20:27
Тесты на иммунитет к коронавирусу начнут делать в ближайшие 10 дней 20:24
В Крыму храмы закроют для посещения на Пасху 20:12
МВД Крыма разъяснило, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции 20:05
В МИД выясняют судьбу застрявших в США российских школьников 19:54
Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель 19:16
Аксенов утвердил выплаты для соцподдержки крымчан при самоизоляции 19:14
Москвич получил 15-тысячный штраф за поход в магазин во время карантина 19:13
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий 19:03
В Ленобласти развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 19:01
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация 18:55
Прокуроры будут контролировать повышение цен на продукты 18:52
Lionsgate бесплатно покажет "Джона Уика" и другие фильмы на YouTube 18:47
Еврокомиссия предлагает создать фонд реконструкции в триллион евро 18:45
Hyundai Tucson получил в России спецверсию с "Яндекс. Авто" 18:45
Российских туристов заберут из Стамбула 16 апреля 18:44
Итальянцы изобрели оригинальный способ отмечать праздники во время пандемии 18:40
Оливковые плантации в Южной Европе оказались под угрозой 18:29
Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 тысяч москвичей 18:22
Жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи на карантине 18:21
Баварский ответ Maybach: BMW зарегистрировала кроссовер X8 18:04
Управляющие организации попросили помощи на проведение дезинфекции 17:50
Саудовская Аравия подтвердила сокращение нефтедобычи 17:44
Итальянский "Лацио" намерен приобрести Дзюбу 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 20:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Огонь с полей идет в леса

В двух регионах из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с пожарами сразу в двух субъектах Российской Федерации: в одном районе Краснодарского края и в трех районах Забайкальского края. Еще в 38 регионах объявлен особый противопожарный режим. Такую оперативную информацию по природным пожарам в стране распространили в МЧС России и Рослесхозе.

Наибольшую тревогу вызывают Амурская область и весь юг европейской территории страны. Там пока не объявлены режимы ЧС, но ожидания невеселые. А все потому, что, скажем, в Крыму или Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской областях особый режим объявлен не локально в отдельных районах, а на всей территории регионов.

Фото: Юлия Симатова
14 регионов признаны ограниченно готовыми к лесопожарному сезону

Проблемы создают сухая погода, ветры и раздуваемые от них палы травы, которые переходят с полей в леса. Где-то жгут траву или мусор, а где-то вдоль дорог водители кидают окурки из окон авто.

Как отметили в Рослесхозе, сейчас основная причина лесных пожаров - это как раз переход огня с сопредельных территорий, а не возгорания от сухих гроз или незатушенных костров. Например, в Амурской области с начала года произошло более 500 палов травы на площади 9,5 тысячи гектаров. По данным, которые привели в пресс-службе МЧС России, один из палов на площади в 50 гектаров даже угрожал поселку Заречный, который все-таки удалось отстоять.

Примерно такая же ситуация в Приморье. Там во вторник было зарегистрировано 51 возгорание сухостоя на общей площади около 900 гектаров. На территории Еврейской автономной области, где также действует особый пожароопасный режим, за прошедшие сутки спасатели 30 раз выезжали на тушение палов. В Бурятии за эти выходные зарегистрировано 89 пожаров. И тоже в основном это возгорание травы и мусора.

Сейчас основные причины лесных пожаров - это огонь от палов с полей и поджог мусора

Кроме своих природных пожаров сотрудники МЧС отслеживают еще и чужие. Сейчас чернобыльские леса горят в 190 километрах от приграничных районов Брянской области. С начала апреля украинским пожарным не удавалось справиться с огнем, но, на счастье, 14 апреля там хлынул дождь. По данным ежедневного мониторинга МЧС России, радиационный фон на территории Брянской области остается в норме.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ДФО Забайкальский край Лесные пожары

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков
ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе