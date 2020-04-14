В двух регионах из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с пожарами сразу в двух субъектах Российской Федерации: в одном районе Краснодарского края и в трех районах Забайкальского края. Еще в 38 регионах объявлен особый противопожарный режим. Такую оперативную информацию по природным пожарам в стране распространили в МЧС России и Рослесхозе.

Наибольшую тревогу вызывают Амурская область и весь юг европейской территории страны. Там пока не объявлены режимы ЧС, но ожидания невеселые. А все потому, что, скажем, в Крыму или Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской областях особый режим объявлен не локально в отдельных районах, а на всей территории регионов.

Проблемы создают сухая погода, ветры и раздуваемые от них палы травы, которые переходят с полей в леса. Где-то жгут траву или мусор, а где-то вдоль дорог водители кидают окурки из окон авто.

Как отметили в Рослесхозе, сейчас основная причина лесных пожаров - это как раз переход огня с сопредельных территорий, а не возгорания от сухих гроз или незатушенных костров. Например, в Амурской области с начала года произошло более 500 палов травы на площади 9,5 тысячи гектаров. По данным, которые привели в пресс-службе МЧС России, один из палов на площади в 50 гектаров даже угрожал поселку Заречный, который все-таки удалось отстоять.

Примерно такая же ситуация в Приморье. Там во вторник было зарегистрировано 51 возгорание сухостоя на общей площади около 900 гектаров. На территории Еврейской автономной области, где также действует особый пожароопасный режим, за прошедшие сутки спасатели 30 раз выезжали на тушение палов. В Бурятии за эти выходные зарегистрировано 89 пожаров. И тоже в основном это возгорание травы и мусора.

Сейчас основные причины лесных пожаров - это огонь от палов с полей и поджог мусора

Кроме своих природных пожаров сотрудники МЧС отслеживают еще и чужие. Сейчас чернобыльские леса горят в 190 километрах от приграничных районов Брянской области. С начала апреля украинским пожарным не удавалось справиться с огнем, но, на счастье, 14 апреля там хлынул дождь. По данным ежедневного мониторинга МЧС России, радиационный фон на территории Брянской области остается в норме.