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14.04.2020 20:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму храмы закроют для посещения на Пасху

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

С 15 по 19 апреля 2020 года - в преддверии и во время празднования православной Пасхи - все церкви РПЦ в Крыму будут закрыты для посещения.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Такое решение принял для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

С просьбой отказаться от массовых богослужений к правящему архиерею обратилась руководитель управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Исполняя ее циркуляр, Крымская епархия временно приостановила посещение прихожанами "территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе, культовых зданий". Исключение сделано для священнослужителей, а также тех работников церквей, чье присутствие необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

Освящение пасхальных куличей в Великую субботу и в день Светлого Христова Воскресения будет проводиться исключительно на территории храмов. Для этого прихожане в масках будут заходить туда группами не более 50 человек, соблюдая при этом социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Стать свидетелями религиозных обрядов и церемоний можно будет благодаря онлайн-трансляции в интернете и на телевидении. Прямая трансляция Пасхальной службы из собора святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе запланирована на ночь с 18 на 19 апреля в 23 часа 30 минут на телеканале "Крым 24". Торжественное Пасхальное богослужение возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Ранее епархия планировала допускать прихожан в храмы на пасхальные богослужения небольшими группами.

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