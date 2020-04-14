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14.04.2020 12:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Сочи симфонический оркестр записал концерт из дома

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Музыканты и художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Антон Лубченко не выходят из дома, но продолжают заниматься на карантине по коронавирусу творчеством - каждый из участников записал свою партию "Ленинградской" симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города-курорта.

Фото: instagram.com/neometria_krd
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- Все эти записи мы смонтировали в один пятиминутный ролик, который можно посмотреть и послушать в YouTube и в социальных сетях, - сказал художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Антон Лубченко. - Мы сделали это в поддержку сочинцев и города, чувствуя потребность быть в команде.

Как отметили в администрации Сочи, насладиться музыкой, театральными работами, принять участие в мастер-классе или музейной выставке можно и онлайн.

- Специально для этого мы разработали наш проект "Нереально культурно", - рассказала начальник управления культуры администрации курорта Марианна Устинова. - Ежедневно мы публикуем видеоработы на нашем канале в YouTube. Контент, которым мы заполняем наш канал, разнообразный и подходит как детям, так и взрослым.

Например, сегодня стартовала очередная премьера - пластилиновый мультфильм от киностудии "Медуза" Лазаревского районного Центра национальных культур имени К. С. Мазлумяна.

Марианна Устинова отметила, что есть и другие площадки для работы учреждений культуры в онлайн-формате. На своих страницах в интернете и в социальных сетях они ежедневно публикуют занятия по вокалу, декоративно-прикладному искусству и другие проекты. Все учреждения сферы культуры Сочи примут участие в краевом конкурсе "Культура Кубани онлайн".

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