В Волгоградской области подтвердили первую смерть из-за COVID-19

Жительница Жирновского района Волгоградской области скончалась из-за новой коронавирусной инфекции. Это первый случай в регионе, сообщил заместитель председателя облкомитета здравоохранения Николай Алимов.

- Референс-центр дал подтверждение. Каким путем произошло заражение, покажет эпидрасследование. Первый тест на коронавирус у нее был отрицательным. Женщина лежала в больнице с пневмонией, - сказал Алимов.

Всего в Волгоградской области зарегистрировано 46 случаев заболевания, два прибавились за последние сутки. Семь человек уже выздоровели, восьмого выписывают во вторник.

Медики, контактирующие с больными, проходят обследование. До сих пор не выявили фактов заболевания врачей.