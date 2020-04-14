Врач разъяснил последовательность мытья рук при пандемии COVID-19

Мытье рук - это азы гигиены. Однако в условиях самоизоляции, когда поход в ближайший магазин превращается в "экспедицию", многие забывают о последовательности процедуры, и могут разнести опасные вирусы и бактерии по жилищу.

Впрочем, если строго соблюдать несколько простых правил, то риск занести с улицы вирус COVID-19 можно свести до минимальных значений.

"Сначала стоит обработать руки антисептиком на спиртовой основе - тем самым санитайзером. Это надо сделать, прямо зайдя в квартиру и еще не раздеваясь", - говорит изданию aif.ru кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Только после этого следует снимать одежду и обувь. Кстати, их тоже не помешает потом протереть губкой с теплой мыльной водой или влажной тканью.

Затем следует направиться в ванную комнату и вымыть руки и лицо с мылом. Причем не сполоснуть, а тщательно вымыть. Так, по мнению медиков, выглядит идеальная схема санитарной обработки рук и лица в условиях эпидемии.