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14.04.2020 14:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Штрафы, маски и бизнес: Глава Югры ответила на острые вопросы жителей

Текст: Елена Панова
Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти. Но ход пандемии, число заболевших и выздоровевших в различных регионах очень сильно зависят от того, какие меры предпринимают власти на местах. Об этом не раз говорил в ходе оперативных совещаний с губернаторами Владимир Путин.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Перед регионами сейчас стоит сверхсложная задача: максимально удержать распространение коронавируса, при этом не позволить упасть экономике, по возможности дать работать предприятиям, поддерживать наиболее пострадавший из-за пандемии бизнес и людей, которым сейчас приходится тяжелее всего.

Судя по действиям, которые с первых дней введения режима повышенной готовности предпринимаются в Югре, очевидно, что регион мобилизовал все возможные усилия, чтобы купировать уже возникшие случаи заболевания и применять исчерпывающие меры для безопасности жителей на перспективу. Кроме того, оперативно решать все возникающие социальные и экономические проблемы. При этом власти на связи с жителями практически в круглосуточном режиме. В аккаунте главы региона Натальи Комаровой в формате онлайн открыто проводятся заседания оперативного штаба, люди могут услышать ответы на самые острые вопросы из первых уст.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Так, в Югре только что прошла большая онлайн-конференция. Кроме главы региона Натальи Комаровой, в ней приняли участие все заместители губернатора, главы департаментов округа, всех муниципалитетов Югры, Роспотребнадзора, трудовой инспекции, чтобы жители Югры в сегодняшней сложной ситуации смогли получить ответы на все возникающие у них самые острые вопросы.

Одним из ключевых вопросов стало то, что регион пока вынужден сохранять карантинные меры, поскольку пик заболеваемости не пройден ни в России, ни в Югре ().

-При этом, введя режим самоизоляции, мы создали условия, чтобы, например, школьники и студенты продолжили получать образование с применением дистанционных форм. Чтобы, будучи в самоизоляции, югорчане могли жить без существенных потерь: позволить себе выходить в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, - подчеркнула губернатор.

- Я не хочу заболеть коронавирусом и не хочу, чтобы эта болезнь настигла любого из югорчан, жителей нашей страны, - особо отметила Наталья Комарова.

В период действия режима самоизоляции в Югре жители региона могут выходить в магазин, аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или следовать к месту работы, которая не приостановлена по закону.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Наталья Комарова в своем обращении рассказала, каким видит будущее Югры

Один из острых вопросов, прозвучавших во время онлайн-конференции, касался пробок на контрольно-пропускных пунктах. Власти попросили отнестись к этому с пониманием. Мера вынужденная и связанапрежде всего с обеспечением безопасности и здоровья самих жителей.

В ходе онлайн конференции пришлось развенчивать и фейки. Так, югорчане сообщили губернатору, что в социальных сетях накануне появилась информация о том, что в Югре скоро начнут штрафовать за отсутствие у людей медицинских масок. Заместитель начальника управления министерства внутренних дел по Югре - начальник полиции Андрей Шабашов ответил:

- Решение о применении средств индивидуальной защиты каждый человек должен принимать самостоятельно, исходя из состояния здоровья, - констатировал он.

В продолжение разговора Наталья Комарова напомнила, что в регионе начинается тестирование системы контроля "Цифровой пропуск". Она позволит проверять, насколько законно нахождение югорчан на улице, фиксировать факты передвижения потенциально инфицированных. Результаты мониторинга станут основанием для наложения штрафов.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Глава Югры обсудила с жителями, как в регионе реализуются нацпроекты

Одна из самых болезненных проблем сегодня - тяжелое положение бизнеса. Поэтому участники оналайн-конференции обсудили набор мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора Николая Милькиса, чтобы уменьшить негативное воздействие на бизнес, в Югре продлили сроки уплаты налогов, предоставления отчетности, ввели мораторий на налоговые санкции, снизили тарифы на страховые взносы. Кроме того, в округе предоставляются беспроцентные кредиты на выплаты зарплат, расширено действие программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, предоставляется отсрочка по кредитам, ренте государственного и муниципального имущества, кредитные каникулы. Действует целый ряд других мер поддержки.

При этом никто все же не снимает обязанности с властей и бизнеса по соблюдению трудового законодательства, прав работников, санитарных норм на предприятиях в период пандемии. Так, заместитель руководителя государственной инспекции труда в Югре Ольга Ионкина рассказала, что в ведомстве действует горячая линия, на которую с 1 по 11 апреля поступило свыше 300 обращений. Инспекцией выдано 12 предостережений в адрес работодателей.

Безусловно, ситуация с распространением коронавируса остается сложной, причем пока на всей планете. Меры по борьбе с пандемией в разных странах и регионах уже доказали, что быстрее они решаются там, где властьчетко держит ситуацию под контролем. Где люди видят, что руководители с ними, готовы отвечать на самые острые вопросы и решать, насколько это возможно, любые, порой неразрешимо сложные, проблемы.

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