Штрафы, маски и бизнес: Глава Югры ответила на острые вопросы жителей

Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти. Но ход пандемии, число заболевших и выздоровевших в различных регионах очень сильно зависят от того, какие меры предпринимают власти на местах. Об этом не раз говорил в ходе оперативных совещаний с губернаторами Владимир Путин.

Перед регионами сейчас стоит сверхсложная задача: максимально удержать распространение коронавируса, при этом не позволить упасть экономике, по возможности дать работать предприятиям, поддерживать наиболее пострадавший из-за пандемии бизнес и людей, которым сейчас приходится тяжелее всего.

Судя по действиям, которые с первых дней введения режима повышенной готовности предпринимаются в Югре, очевидно, что регион мобилизовал все возможные усилия, чтобы купировать уже возникшие случаи заболевания и применять исчерпывающие меры для безопасности жителей на перспективу. Кроме того, оперативно решать все возникающие социальные и экономические проблемы. При этом власти на связи с жителями практически в круглосуточном режиме. В аккаунте главы региона Натальи Комаровой в формате онлайн открыто проводятся заседания оперативного штаба, люди могут услышать ответы на самые острые вопросы из первых уст.

Так, в Югре только что прошла большая онлайн-конференция. Кроме главы региона Натальи Комаровой, в ней приняли участие все заместители губернатора, главы департаментов округа, всех муниципалитетов Югры, Роспотребнадзора, трудовой инспекции, чтобы жители Югры в сегодняшней сложной ситуации смогли получить ответы на все возникающие у них самые острые вопросы.

Одним из ключевых вопросов стало то, что регион пока вынужден сохранять карантинные меры, поскольку пик заболеваемости не пройден ни в России, ни в Югре ().

-При этом, введя режим самоизоляции, мы создали условия, чтобы, например, школьники и студенты продолжили получать образование с применением дистанционных форм. Чтобы, будучи в самоизоляции, югорчане могли жить без существенных потерь: позволить себе выходить в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, - подчеркнула губернатор.

- Я не хочу заболеть коронавирусом и не хочу, чтобы эта болезнь настигла любого из югорчан, жителей нашей страны, - особо отметила Наталья Комарова.

В период действия режима самоизоляции в Югре жители региона могут выходить в магазин, аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или следовать к месту работы, которая не приостановлена по закону.

Один из острых вопросов, прозвучавших во время онлайн-конференции, касался пробок на контрольно-пропускных пунктах. Власти попросили отнестись к этому с пониманием. Мера вынужденная и связанапрежде всего с обеспечением безопасности и здоровья самих жителей.

В ходе онлайн конференции пришлось развенчивать и фейки. Так, югорчане сообщили губернатору, что в социальных сетях накануне появилась информация о том, что в Югре скоро начнут штрафовать за отсутствие у людей медицинских масок. Заместитель начальника управления министерства внутренних дел по Югре - начальник полиции Андрей Шабашов ответил:

- Решение о применении средств индивидуальной защиты каждый человек должен принимать самостоятельно, исходя из состояния здоровья, - констатировал он.

В продолжение разговора Наталья Комарова напомнила, что в регионе начинается тестирование системы контроля "Цифровой пропуск". Она позволит проверять, насколько законно нахождение югорчан на улице, фиксировать факты передвижения потенциально инфицированных. Результаты мониторинга станут основанием для наложения штрафов.

Одна из самых болезненных проблем сегодня - тяжелое положение бизнеса. Поэтому участники оналайн-конференции обсудили набор мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора Николая Милькиса, чтобы уменьшить негативное воздействие на бизнес, в Югре продлили сроки уплаты налогов, предоставления отчетности, ввели мораторий на налоговые санкции, снизили тарифы на страховые взносы. Кроме того, в округе предоставляются беспроцентные кредиты на выплаты зарплат, расширено действие программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, предоставляется отсрочка по кредитам, ренте государственного и муниципального имущества, кредитные каникулы. Действует целый ряд других мер поддержки.

При этом никто все же не снимает обязанности с властей и бизнеса по соблюдению трудового законодательства, прав работников, санитарных норм на предприятиях в период пандемии. Так, заместитель руководителя государственной инспекции труда в Югре Ольга Ионкина рассказала, что в ведомстве действует горячая линия, на которую с 1 по 11 апреля поступило свыше 300 обращений. Инспекцией выдано 12 предостережений в адрес работодателей.

Безусловно, ситуация с распространением коронавируса остается сложной, причем пока на всей планете. Меры по борьбе с пандемией в разных странах и регионах уже доказали, что быстрее они решаются там, где властьчетко держит ситуацию под контролем. Где люди видят, что руководители с ними, готовы отвечать на самые острые вопросы и решать, насколько это возможно, любые, порой неразрешимо сложные, проблемы.