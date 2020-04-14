В Челябинской области число заболевших COVID-19 достигло 50

В Челябинской области за сутки подтверждены еще пять случаев заражения коронавирусом. Число заболевших достигло 50, сообщили во вторник в региональном минздраве.

- На утро 14 апреля в регионе подтверждены пять новых случаев заболевания, еще у двух человек получены условно положительные результаты теста, - сообщили в минздраве. - С учетом 13 выздоровевших на госпитализации продолжают оставаться 37 пациентов.

13 из них находятся в Челябинске, семь - в Магнитогорске, шесть - Кизильском районе, четверо в - Бредах, по двое - в Снежинске и Верхнеуральске, и по одному - в Миассе, Аше и Сосновском районе, уточнили в ведомстве.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на "горячую линию", отметили в ведомств.