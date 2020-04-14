В Екатеринбурге главврач самоизолировался из-за контакта с зараженным

Главный врач больницы № 14 в Екатеринбурге ушел на самоизоляцию, потому что попал в число контактов человека, у которого подтвердился диагноз COVID-19.

Информацию о докторе подтвердили "РГ" в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом. Там отметили, что главврач не контактировал тесно с зараженным, и входит в дальний круг.

- По существующим алгоритмам, лица из неближнего круга не госпитализируются и не самоизолируются, но за ними начинают наблюдать медики. Принимая во внимание специфику своей работы, врач пошел на такую меру безопасности как самоизоляция, - прокомментировали в оперштабе.

По информации на 13 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и это уже не только жители Екатеринбурга, но и Нижнего Тагила, Полевского и Камышлова, Верхней Салды, Верхнего Тагила и Заречного. Победили болезнь 37 человек.

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