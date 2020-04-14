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14.04.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сургуте спасли ребенка с 250 ударами сердца в минуту

Текст: Татьяна Воробьева

Кардиологи Сургута провели уникальную операцию четырехлетнему пациенту, чье сердце разгонялось до 250 ударов в минуту. Эта патология является врожденной и носит название синдром Вольфа-Паркинсона Уайта.

Малыш пожаловался родителям на сильное сердцебиение. Такая патология сильно изнашивает сердце, вызывает кислородное голодание и в целом опасна для здоровья и жизни.

Фото: Пресс-служба Педиатрического университета
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"Помочь могла только операция. Радиочастотную абляцию такому маленькому пациенту врачи Окружного кардиодиспансера выполнили впервые в Югре", - говорится в сообщении медучреждения.

Как отмечают врачи, это "золотой стандарт" лечения подобных нарушений ритма сердца, высокоэффективная и малотравматичная методика: вмешательство проводится через небольшой прокол в сосуде. Основа хирургического лечения применение радиочастотной энергии: воздействуя на определенные участки сердца, врач устраняет очаги аритмии.

"Операция длилась около двух часов. Мы довольны результатом. Пациент после процедуры чувствует себя хорошо. Эффект хирургического лечения был виден сразу. Ритм сердца восстанавливается", - говорит завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, главный аритмолог Югры Илья Силин.

Малыш уже готовится к выписке, он полностью здоров.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Медицина и здоровое питание

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