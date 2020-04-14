В Тюмени хирурги удалили женщине проросшую в череп опухоль

Тюменские онкологи прооперировали пациентку с большой опухолью, которая проросла в ткани под кожей, в кости черепа и даже в твердую мозговую оболочку.

Язва, которая занимала почти все покрытую волосами часть головы, беспокоила жительницу области несколько лет, но лишь недавно женщина пришла к врачам.

Онкологи диагностировали новообразование, которое уже проросло в ткани под кожей, в кости черепа и даже в твердую мозговую оболочку. Единственным вариантом оставалось хирургическое удаление опухоли и поврежденных тканей. Чтобы избежать послеоперационных дефектов и связанного с ними физического и психологического дискомфорта, специалисты вместе с удалением опухоли выполнили и пластическое замещение дефекта.

Операция продолжалась более 14 часов, в ней были заняты три операционные бригады, сообщила Ирина Литвиненко, специалист пресс-службы клиники "Медицинский город". Пациентке удалили 16-сантиметровую опухоль вместе с кожей, частью черепа и твердой мозговой оболочкой.

"Учитывая, что для профилактики рецидива заболевания резекция проводится в пределах здоровых тканей, образовался достаточно большой дефект - около 20 сантиметров в диаметре. Мы сразу же выполнили сложную пластическую операцию с использованием двух кожно-мышечных лоскутов, которые вязли с грудной клетки и руки пациентки. Дополнительно мы использовали материал с бедра и живота", - рассказала завотделением Юлия Шубина.

За самочувствием пациентки продолжают пристально наблюдать, но уже сейчас врачи готовы сообщить, что операция прошла успешно: женщина находится в удовлетворительном состоянии.