Решение о сроках ЕГЭ могут принять после майских праздников

Повторное решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

- На сегодня у нас определена дата начала ЕГЭ - 8 июня. Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать, - цитирует Анзора Музаева ТАСС. - После майских праздников выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусом, и будем принимать решение.

Но задания ЕГЭ корректироваться не будут даже при повторном переносе сроков. Экзамен легче не станет. Почему? По словам Анзора Музаева, первые три четверти в школе - это освоение нового материала, а последняя четверть, особенно в 11 классе, - это закрепление пройденного и подготовка к экзаменам.