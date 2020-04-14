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14.04.2020 17:24
Рубрика: Общество

РГО ищет автора самого интересного вопроса для Географического диктанта

Текст: Татьяна Владыкина

Русское географическое общество приглашает всех желающих стать авторами очередного Географического диктанта, который пройдет осенью этого года в шестой раз. Но в этому году РГО впервые приглашает к разработке вопросов не только экспертов, но всех, кто интересуется географией, наукой и природой России.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Автора самого интересного вопроса ждет награда: поездка в Москву, на центральную площадку диктанта. Здесь он сможет написать диктант вместе со знаменитыми путешественниками и известными учеными.

Вопросы должны быть увлекательными и касаться только тех географических понятий и явлений, которые нужно знать по итогам освоения школьной программы по географии, отмечают авторы проекта. Кроме этого, вопросы не должны предполагать формулировку ответа участником диктанта, то есть они должны быть закрытыми.

Допускаются творческие вопросы с иллюстрациями: картами, снимками, художественными изображениями, ребусами, шарадами. Один человек может прислать только один вопрос. В конкурсе могут принять участие и жители зарубежных стран. Лучшие вопросы выберет жюри, в которое войдут географы и ученые.

Вопросы принимаются до 30 апреля, список победителей появится на сайте РГО до 31 июля 2020 года.

Общество Образование

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