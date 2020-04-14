Роспотребнадзор напомнил об ошибках, связанных с COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал перечень ошибочных представлений, связанных с эпидемией нового коронавируса. Эти ошибки, если им следовать, могут увеличить риск заражения, а в некоторых случаях наносят дополнительный вред здоровью. Перечень ошибочных представлений был ранее подготовлен ВОЗ.

Вот некоторые мифы:

1. Передача вирусного возбудителя COVID‑19 происходит в районах с жарким влажным климатом

Сейчас уже ясно, что передача нового коронавируса может происходить в любых климатических условиях, включая районы с жарким влажным климатом. Меры защиты от инфекции нужно предпринимать вне зависимости от климатических условий. Регулярное мытье рук является лучшим способом индивидуальной защиты от COVID‑19. Эта мера позволяет устранить возможное вирусное загрязнение рук и избежать заражения в случае, если вы прикоснетесь к глазам, рту или носу.

2. Прогулки в холодную и снежную погоду помогают уничтожить новый коронавирус

Вирус размножается в организме человека, вне его он остается жизнеспособным непродолжительное время. Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды или погоды. Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями. Самым эффективным способом профилактики новой коронавирусной инфекции является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом.

3. Горячая ванна поможет против новой коронавирусной инфекции

Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-19. Нормальная температура тела держится в пределах от 36,5°C до 37°C независимо от температуры воды в ванне или душе.

4. Новый коронавирус передается через укусы комаров

Новый коронавирус - респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель слизи, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

5. Электросушители для рук позволяют уничтожить коронавирус

Нет. Электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV. Для профилактики новой коронавирусной инфекции необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом. Вымытые руки следует тщательно высушить бумажными полотенцами или электросушителем.

6. Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) позволяет уничтожить коронавирус

УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи и ожоги сетчатки глаз. Использование кварцевой лампы для дезинфекции помещений допускается, если использовать лампы закрытого типа.

7. Обработка поверхности тела спиртом или хлорной известью позволяет уничтожить новый коронавирус

Нет. Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред слизистым оболочкам (глазам, ротовой полости). Спирт и хлорная известь могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей.

8. Регулярное промывание носа солевым раствором защищает от заражения новым коронавирусом

Мнения специалистов расходятся. В ВОЗ сообщают, что нет научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции. В то же время в НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявляют, что механическое очищение слизистых носа с помощью промывания физраствором через короткое время после контакта с вирусоносителем уменьшает риск заражения.

9. От заражения новым коронавирусом защищает чеснок

Чеснок - полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

10. Антибиотики можно использовать для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции.

Новый коронавирус (2019-nCoV) - это вирус, и, следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Тем не менее, пациентам, госпитализированным с COVID-19, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.