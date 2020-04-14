Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции

В частности, эксперты рекомендуют ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также колбас и мясных деликатесов. Вместо этого предлагается включать в меню нежирные мясо и рыбу, а также цельнозерновой хлеб и не менее 400 граммов овощей и фруктов. В день рекомендуется выпивать не менее двух литров воды.

Питаться необходимо чаще и малыми порциями. Для этого следует распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса.

На завтрак лучше есть кашу, омлет или приготовить что-нибудь на основе творога - запеканку, сырники. На обед - горячее первое блюдо, на второе - нежирные мясо или рыбу с овощами. На ужин можно съесть блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром из крупы или овощей. Можно еще съесть свежие овощи. Фрукты на ночь не очень полезно есть, так как они богаты углеводами. Совсем перед сном стоит выпить кефир или йогурт.

Калорийность пищи, которую употребляет здоровый человек, не должна превышать 1500-1800 ккал в сутки.