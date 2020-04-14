Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" начался на "России 1"

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" - на канале "Россия 1" с 13 апреля. Режиссер-постановщик Егор Анашкин, известный по таким сериалам, как "Кровавая барыня" и "Деньги". В экранизации романа-бестселлера Гузель Яхиной сыграли Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов и другие.

Незадолго до телепремьеры канал "Россия 1" устроил виртуальную пресс-конференцию, где создатели рассказали про него. Часть цитат приводим в "РГ".

Антон Златопольский, генеральный директор телеканала "Россия 1" и генеральный продюсер сериала:

"В 2002 году мы начали экранизацию литературной классики. Первым был "Идиот". После состоялось достаточно много экранизаций, и в какой-то момент мы решили, что настало время классики XXI века. Одну из них вы уже видели - это "Ненастье" Алексея Иванова, поставленное Сергеем Урсуляком. На стадии монтажа у нас находится "Обитель" Захара Прилепина, где режиссером выступил Александр Велединский. И сейчас мы представляем выдающееся, на мой взгляд, произведение "Зулейха открывает глаза"...

… Я всегда стараюсь смотреть на полученный результат не только как продюсер, но и как обычный зритель. Мне кажется, в итоге у нас получилось самостоятельное произведение, которое находится в тесной связи с романом. Надеюсь, что от просмотра этого сериала получит удовольствие и широкий зритель, и интеллектуал...

...Изначально мы планировали премьеру сериала осенью 2020 года, но из-за разных производственных моментов перенесли показ на весну. Такое сложное произведение требует перфекционизма. Мы последний месяц потратили на то, чтобы сделать титры, которые бы соответствовали масштабу работы. Придумано и создано отдельное произведение, которое сделано. Было несколько версий, и в финальной мы добились необходимых эмоций. Масштабы проекта потребовали значительного бюджета, который превышает традиционный. И особая благодарность Республике Татарстан: для них этот фильм - главный национальный бестселлер. Без их партнерства было бы сделать картину нереалистично".

Гузель Яхина, автор романа:

"Когда пишешь учебную работу, среди прочих есть задание придумать дримкаст - подобрать из известных актеров идеальных исполнителей на главные роли. Тогда я в своих фантазиях не была ничем ограничена. Мой выбор сразу же пал на Чулпан Хаматову. Других кандидатур просто не было. Она сочетает в себе робость и силу - два качества, из которых складывается характер Зулейхи. И еще она как человек обладает невероятной чистотой, которая отражается в ее взгляде. Сыграть такое невозможно. Чудесным образом сложилось так, что она захотела сыграть эту героиню. Я очень пристрастна в вопросе актерской игры, но могу сказать, что это одна из лучших ролей Чулпан. Драматургическая арка персонажа в романе огромна. Это же сохранилось в сериале. Молчаливая Зулейха в первой серии и сильная независимая женщина в последней - будто два разных человека.

...Для меня было очень важно, чтобы это была не просто мелодраматическая история двух людей на фоне таблички с надписью "ГУЛАГ". В фильме должен был прозвучать голос большой истории. В первой же серии называются цифры раскулаченных. Также там появляется закадровый голос, который сопровождает зрителя до последней серии. В финале вы узнаете, кому он принадлежит. Для меня этот рассказчик символизирует историческую истину. Во-вторых, высокий уровень художественных решений. Конечно, это был вопрос бюджета. Но то неравнодушие, которое я увидела в глазах режиссера, исполнителей главных ролей, да и всех, кто был причастен к проекту, сделали свое дело.

...Пружиной к написанию романа послужили рассказы моей бабушки. Раскулачивание - часть моей семейной истории. Бабушка в семилетнем возрасте отправилась в Сибирь и вернулась 23-летней девушкой. Эти 16 лет она провела в поселении на берегу Ангары, которое было построено точно так же, как это будет показано в фильме. Поселок назывался Пит-городок, название сохранилось в фильме, оно прозвучит из уст героев...

...Создавая исторический каркас романа, я опиралась на разные документы. Во-первых, это были труды Виктора Николаевича Земского, профессора РАН, который всю жизнь занимался вопросами поселенцев. Во-вторых, исследовала различные протоколы ОГПУ, а также читала мемуары раскулаченных. Но я не хотела, чтобы роман стал учебником истории, старалась исторические факты интегрировать в художественную ткань произведения. Например, эпизод, когда каторжников везут в Сибирь, затем поезд разворачивают, хотят везти обратно, а потом возвращаются к первоначальному маршруту, был взят из воспоминаний. Я спокойна за историческую часть, так как она была вычитана экспертами и получила одобрение. В фильме тоже соблюдены условия исторической правды".

Егор Анашкин, режиссер:

"Мне кажется, главный посыл этого фильма - возродить людскую память и передать это знание новым поколениям. Надо, чтобы люди знали и помнили любые страницы истории".

Чулпан Хаматова, актриса:

"У меня был долгий путь к этой книге. Я знала, что роман стал бестселлером, но не читала его вместе со всеми. Когда волна популярности чуть спала, я прочла и сразу поняла, что это очень кинематографичное высказывание, которое должно быть экранизировано. Я благодарна Гузель за то, что роман воскресил многие детские воспоминания. Читая первую, особенно подробную часть с описаниями быта, указаниями татарских названий различных предметов, я почувствовала, что ко мне возвращается моя корневая идентификация.

Готовясь к съемкам, я много читала, в том числе споры и обвинения, на мой взгляд, достаточно грубые и несправедливые. Все встало на свои места, когда я решила прочитать книгу, написанную моим дядей. Это история нашей семьи, в которой тоже были раскулаченные. Одну мою тетю тоже звали Зулейха, она была раскулаченная крестьянка и пережила ссылку. И тогда я поняла, что у каждого свое представление о коллективизации, единого взгляда на судьбы многих людей быть не может. Система раздроблена, и каждый случай стоит рассматривать отдельно. После этого я перестала оглядываться на нападки. Более того, я поняла, что у каждого - своя Зулейха. Каждый представляет ее себе по-своему.

...У меня был сильный внутренний спор с героиней. Ее метаморфоза огромна: от послушной бессловесной жены, не умеющей принимать собственные решения, до самостоятельной, мудрой, отвечающей за свои поступки женщины. Мне сложно давалось начало, когда нужно было, с одной стороны, передать ее детскую наивность, а с другой - показать женщину, пережившую смерть четырех дочерей и тяжелый брак. В работе над образом мне очень помогала Гузель. Когда я что-то не понимала, она всегда проговаривала со мной все тонкости характера Зулейхи. Я благодарна Гузель за то, что она стала попечителем нашего фонда "Подари жизнь". С концепцией фонда фильм роднит один посыл: ты выживешь, только если будешь помогать другим. Это для меня история про людей, которые думали друг о друге и помогали. В сегодняшние дни это особенно важно".

Юлия Пересильд, актриса:

"Моя героиня Настасья - женщина-революция. Мне хотелось, чтобы в конце было ясно, что она разочаровывается в фанатичной вере. Мы все склонны заблуждаться - особенно люди, у которых много энергии, но потом история ставит все на свои места и выносит свой приговор. Зулейха выглядит слабой, а в результате оказывается смелой и глубоко духовной. А внешне сильная и успешная Настасья на самом деле очень слабая. Она не может принять, что для счастья ей нужны простые вещи. Ей сильно хотелось любить, но ее никто не научил, что к этому нельзя прийти такими кривыми путями, какими она шла".

Сергей Маковецкий, актер:

"В книге про моего героя просто написано - "он в яйце". Но ты же не будешь на голову яйцо надевать! Мне было важно понять, что это за "яйцо", потому что он не чокнутый человек, он видит и слышит, и на расстоянии может поставить абсолютно правильный диагноз. Но какие-то вещи его психика просто отталкивает. Знакомые врачи-психиатры сказали мне, что это состояние называется дереализацией. ...Я предложил художнику по костюмам: а давайте мы сделаем разные пуговицы на его пальто? Какие были у его служанки Груни под рукой, такие она и пришила - ей-то все равно! И вот у Лейбе разные пуговицы, рукав рубашки зашит жуткой ниткой, а он к этому так относится, будто все идеально. Для него нет этой суровой нитки, для него есть запонки. Он даже просит Груню помочь ему, и она подходит и делает вид, что помогает".

Евгений Морозов, актер:

"Местами это было похоже на хорошее документальное кино. Невозможно было соврать ни в одном дубле. Еще в этом романе тонко прописаны мужские и женские отношения. Я читал и плакал. Там столько нежности, которую мы себе не позволяем. Нам проще наломать дров! Я рад, что Зулейха открывает глаза моему герою Игнатову, потому что он - недолюбленный мальчик, который попал впросак".

О чем фильм?

Зулейха (Чулпан Хаматова), маленькая хрупкая женщина, жила в 30-е годы прошлого века в поселке Юлбаш, тяжело работая и стараясь угодить мужу Муртазе (Рамиль Сабитов) и свекрови Упырихе (Роза Хайруллина). Но ее мир рухнул под напором революционных бурь. Убивают мужа Зулейхи, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. В ссылке она встретила людей, с которыми никогда бы не столкнулась в обычной жизни. Гениальный и полусумасшедший врач Лейбе (Сергей Маковецкий), опальный ученый из Петербурга Константин Арнольдович (Александр Сирин) и его элегантная супруга Изабелла (Елена Шевченко), жестокий зэк Горелов (Александр Баширов) и талантливый художник Иконников (Дмитрий Куличков) становятся спутниками Зулейхи на долгие годы и открывают ей жизнь с неизвестной стороны.

Присматривает за ссыльными комендант Иван Игнатов (Евгений Морозов). Герой Гражданской войны, Игнатов кровавым путем идет к построению "счастливого государства", но постепенно ответственность за жизни десятков людей заставляет его, так же, как Зулейху, открыть глаза и пересмотреть свои принципы. Среди тех, кто так или иначе изменил жизнь Зулейхи - и одержимая революцией и поиском любви, отчаянная Настасья (Юлия Пересильд), и циничный сотрудник ГПУ Зиновий Кузнец (Роман Мадянов). На долгие годы горстка не похожих друг на друга людей оказывается в глухой чаще, за сотни километров от цивилизации. Как в нечеловеческих условиях остаться человеком и сохранить достоинство, не только выжить, но и найти настоящую любовь? Главная героиня поняла - чтобы выжить и любить, нужно уметь прощать.

Что за книга?

Роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" был впервые опубликован в 2015 году и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Роман мгновенно стал бестселлером, получил престижные литературные премии: "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна". Книга "Зулейха открывает глаза" переведена на 34 языка мира, включая язык Брайля. Актеры отозвались о литературном первоисточнике с благодарностью и восхищением. Так, Чулпан Хаматова назвала роман "большим событием в русской литературе", а Юлия Пересильд сравнивала стиль книги Яхиной с культовым романом Валентина Распутина "Прощание с Матерой". Актер Роман Мадянов признался: "Все мы соскучились по хорошим сценариям и хорошей литературе. Как только появляется то, что достойно прочтения и реализации, - артисты мгновенно реагируют. И это здорово!"