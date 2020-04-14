Россия направила в Киргизию очередную партию тест-систем на COVID-19

Правительство России направило в Киргизию очередную партию ПЦР-тестов (тест-системы на основе полимеразной цепной реакции) для выявления COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе кабинета министров республики.

Новая партия специальных тестов позволит провести 20 тысяч анализов на наличие коронавируса у человека. Груз в Киргизию доставят завтра, 15 апреля.

- Правительство Киргизской Республики выражает искреннюю благодарность правительству Российской Федерации за предоставленную помощь и поддержку в борьбе с коронавирусом COVID-19, - заявили в пресс-службе кабинета министров КР.

Российская сторона уже оказывала подобную помощь республике. Неделей ранее в Киргизию из РФ доставили чартерным рейсом партию ПЦР-тестов, позволивших провести тысячи исследований на наличие COVID-19. Это стало возможным благодаря договоренностям между главами России и Киргизии.

Тест-системы Россия безвозмездно передавала Киргизии и в марте. Как утверждали в минздраве республики, на тот момент с помощью РФ республика сумела полностью обеспечить потребности в средствах диагностики опасной инфекции.