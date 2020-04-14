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14.04.2020 12:26
Рубрика: Власть

Россия не будет вводить "выездные визы" из-за коронавируса

Текст: Екатерина Забродина
Вопрос о введении так называемых "выездных виз" в российском правительстве не обсуждался и не обсуждается, таких планов нет. Это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналистам, которое проходит в формате видеоконференции.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

"Никаких запретов (на выезд граждан РФ за рубеж - прим. "РГ") быть не может, право на свободу передвижения закреплено в Конституции", - напомнил глава МИД.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По словам Лаврова, нынешние ограничительные меры, включая закрытие границ и сокращение авиасообщение, направлены исключительно на то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, однако после окончания пандемии они, разумеется, будут сняты.

"Выездных виз точно никто не планирует вводить. Не могу представить ситуацию, что такие меры вообще будут обсуждаться", - заключил глава российской дипломатии.

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