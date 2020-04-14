Массовый уход россиян на самоизоляцию спровоцировал небывалый интерес к компьютерным играм и всему, что с ними связано. Об этом говорится в исследовании ценового агрегатора "Яндекс.Маркет". Всплеск спроса пришелся на начало апреля, когда была объявлена первая нерабочая неделя.

Еще до того, как был объявлен режим самоизоляции, россияне проявили аномальный интерес к уцененным игровым консолям - к концу марта он увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. По мнению экспертов, многие готовились к длительному нахождению дома, покупая приставки, но не хотели тратить на них много денег.

Это достаточно оправданный подход - например, уцененную компактную консоль PlayStation Portable от Sony можно купить за 10-12 тысяч рублей.

К началу апреля спрос на новые игровые консоли вырос более чем на 60 процентов по сравнению с аналогичным показателем на середину марта. Самой популярной геймерской приставкой стала Sony PlayStation 4 Pro со средней стоимостью около 30 тысяч рублей.

Однако наиболее резкий рост интереса россияне проявили к очкам виртуальной реальности - товару, который до этого не пользовался высоким спросом. Количество переходов на предложения VR-очков выросло почти на 220 процентов. При этом геймеры интересовались как дорогими и технологичными моделями вроде Oculus Rift S стоимостью 60 тысяч рублей, так и сверхбюджетными. Например, VR Box VR 2.0, который представляет собой пластиковый бокс с линзами, куда вставляется смартфон - он стоит около 600 рублей.

Также на начало апреля пришелся пик интереса к игровым рулям, геймпадам и джойстикам - за месяц спрос в этой категории вырос примерно на 35 процентов. Наиболее популярными стали геймпады Sony DualShock 4 v2 и Xbox. В тройке лидеров - руль производства швейцарской компании Logitech.

К приставкам нужны игры - и интерес к ним также вырос. В пятерку наиболее востребованных вошли Red Dead Redemption 2, FIFA 20, Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda и легендарный Minecraft. Не обошлось и без повышенного спроса на игровые ноутбуки и стационарные компьютеры - на 45 и 60 процентов соответственно для каждой из категорий. Самый популярный игровой ноутбук - весьма дорогой ASUS TUF Gaming стоимостью от 55 тысяч рублей.

Повысился спрос даже на такие неходовые товары, как, например, компьютерные кресла и гарнитуры - так называются наушники с микрофоном, которые геймеры используют во время командных игр, чтобы переговариваться. Интерес к гарнитурам вырос вдвое, к креслам - на 80 процентов.