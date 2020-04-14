Новости

Китай начал клинические испытания инактивированных вакцин против коронавируса 11:43
В Архангельской области врач вытащила тонувшего школьника из полыньи 11:42
Книжный проект "Порядок слов" запускает онлайн-лекторий 11:40
В Москве лечение на дому проходят около 7 тысяч пациентов с коронавирусом 11:38
Эксперты рассказали, сколько в Москве стоят комнаты в коммуналках 11:37
Российские пожарные помогут сербским коллегам средствами защиты от инфекции 11:35
В Индонезии появились призраки для поддержания карантина 11:31
Производство туалетной бумаги в России бьет рекорды 11:30
Омским школьникам начали выдавать продуктовые наборы 11:28
Девушка из Твери отдала за снятие порчи 96 тысяч рублей 11:23
Вьетнам передал России 150 тысяч масок 11:21
Биологи предупредили, что лето не спасет от распространения коронавируса 11:19
С 15 апреля крымчан попросили выходить на улицу с паспортами 11:12
Больше 85% новых заболевших коронавирусом в Москве - младше 65 лет 11:06
У Hyundai будет новая модель - Custo. Первые фото 11:05
Экономист: Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов 11:03
Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию 11:03
Чрезвычайное положение в Киргизии из-за COVID-19 продлили до мая 11:00
22-летний футболист умер во время сеанса физиотерапии 10:54
Психолог рассказал, как изменятся москвичи после пандемии 10:53
Московский центр развития карьеры запустил проект "Мама онлайн" 10:51
Жительницу Урала оштрафовали за фейк о вводе войск 10:47
В Башкирии при столкновении грузовика и автомобиля погиб человек 10:46
Обмелевшие водохранилища Крыма сняли с коптера 10:45
В Москве от коронавируса вылечились уже 1016 человек 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 11:35
Рубрика: Власть

Российские пожарные помогут сербским коллегам средствами защиты от инфекции

Текст: Тимофей Борисов

МЧС России направит гуманитарную помощь сербским коллегам. Накануне с просьбой к российской стороне о помощи в оснащении пожарных средствами индивидуальной защиты обратилось руководство МВД Сербии. Для этого задействуют мощности и возможности Российско-сербского гуманитарного центра, расположенного в сербском городе Ниш.

Министр обороны Сербии благодарил российских военных за помощь

По сообщению пресс-службы МЧС, сербским огнеборцам отправят необходимую в условиях пандемии экипировку и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений.

- Подразделения Сектора по ЧС МВД Сербии продолжают выполнять задачи в тяжелых условиях. Из-за чего среди сербских пожарных и спасателей ежедневно фиксируются случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

Помощь представителям Сектора по ЧС будет передана в ближайшее время. Всего более 3000 комплектов, состоящих из защитных масок и изолирующих комбинезонов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Власть Безопасность Спецслужбы В мире Европа Сербия Правительство МЧС Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Онлайн уроки для школьников заменили на телевизионные
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении столицы Австрии
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса