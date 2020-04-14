Российские пожарные помогут сербским коллегам средствами защиты от инфекции

МЧС России направит гуманитарную помощь сербским коллегам. Накануне с просьбой к российской стороне о помощи в оснащении пожарных средствами индивидуальной защиты обратилось руководство МВД Сербии. Для этого задействуют мощности и возможности Российско-сербского гуманитарного центра, расположенного в сербском городе Ниш.

По сообщению пресс-службы МЧС, сербским огнеборцам отправят необходимую в условиях пандемии экипировку и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений.

- Подразделения Сектора по ЧС МВД Сербии продолжают выполнять задачи в тяжелых условиях. Из-за чего среди сербских пожарных и спасателей ежедневно фиксируются случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

Помощь представителям Сектора по ЧС будет передана в ближайшее время. Всего более 3000 комплектов, состоящих из защитных масок и изолирующих комбинезонов, сообщили в пресс-службе МЧС России.