Российских туристов заберут из Стамбула 16 апреля

После каникул на лекции в ВУЗ придут не все китайские студенты. Многим каникулы продлили. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Самолет из Стамбула, на котором в Россию смогут вернутся застрявшие в Турции из-за мер защиты от распространения COVID-19 туристы, должен вылететь в Москву в четверг, 16 апреля. Об этом сообщается в специализированном телеграм-канале Минкомсвязи России.

"Вылетает 16 апреля в 12:30 (местное время)", - написано в сообщении.

Россияне, как и граждане других стран, не могут вернутся домой из-за практически полного прекращения международного авиасообщения в рамках борьбы с распространением коронавируса. В России разрешены полеты за рубеж только для вывоза своих граждан, а также по специальным разрешениям правительства. После возвращения на родину каждый прибывший обязан отправиться на 14-дневный карантин. Из-за этого возникают сложности у туристов из регионов, которым негде провести положенные две недели изоляции в городах прибытия воздушных судов.