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14.04.2020 19:45
Рубрика: Экономика

Роструд: Самоизолировавшихся не могут отправить в неоплачиваемый отпуск

Текст: Ольга Игнатова
Работодатели не могут по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты, либо перенести отпуск сотрудников на период нерабочих дней без их письменного согласия.

Об этом, как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, сообщили в Роструде. При этом размер заработной платы в нерабочие дни должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью.

Зарплата - это должностной оклад, компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты (если установлены на предприятии или в организации, компании). Порядок и размеры стимулирующих выплат, к которым относятся премии, доплаты, устанавливается системой оплаты труда и локальными нормативными актами.

Фото: Photoxpress
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В Роструде особо отметили, что закон не предусматривает для работодателя возможности отказаться от выплаты начисленной заработной платы, в том числе по мотивам форс-мажора. Уменьшить зарплату в период нерабочих дней можно только по соглашению сторон.

Нельзя и необоснованно увольнять сотрудников. Расторжение трудовых договоров в законодательно установленные нерабочие дни возможно только по инициативе самого работника (по собственному желанию), по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров. При этом работодатель обязан в день увольнения выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.

Важно помнить, что в период нерабочих дней работодатель должен сам определить график (если организация, компания, производство работают), способы обмена информацией и возможность использования производственных ресурсов на дому. Все сотрудники, переведенные на дистанционную работу, должны добросовестно исполнять свои обязанности. За дистанционную работу положена та же оплата, что и за традиционную форму работы в офисе.

Фото: iStock
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Тем, кто сейчас остался без работы, в Роструде порекомендовали дистанционно подать заявление в центр занятости на портале "Работа в России". Если в 10-дневный срок трудоустроиться не удастся, на 11-й день гражданин признается безработным, и ему назначается пособие по безработице.

Если работодатели нарушают права сотрудников, необходимо сообщать об этом через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале "Онлайнинспекция.рф".

Напомним, что накануне правительство РФ утвердило временные правила предоставления работодателями данных о ликвидации организации, прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении штата.

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