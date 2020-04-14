Рынку франчайзинга потребуется на восстановление до двух лет

На восстановление деятельности франчайзинговых компаний при благоприятном прогнозе потребуется до 6 месяцев, при негативном - два года, подсчитали в Союзе франчайзинга России.

Самый ощутимый удар придется на транспортные и логистические компании, сферы общепита и оказания услуг населению, производителей одежды, техники. Уход в онлайн позволит многим удержаться на плаву во время пандемии. Особенно это касается заведений общепита и ресторанов, которые перешли на доставку блюд на дом. Однако массового спасения только за счет онлайн-деятельности не случится. "Есть много шансов на покрытие большей части своих убытков: особо хорошо себя будут чувствовать крупные сетевые компании. Но полностью уйти в онлайн и решить проблему не получится, так как будет наблюдаться общее падение потребительского спроса", - отметили в Союзе франчайзинга России.

Для франчайзинговых компаний, как и для остальных, основной мерой поддержки станет снижение налоговой нагрузки. Для каждого региона - свои меры. Так, в столице в начале мая стартует отдельная субсидия для субъектов малого и среднего бизнеса - по выдаче льготных кредитов до 8%. "Сейчас отбираем банки, доводим до них деньги и предприниматели смогут получить субсидии", - сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В числе действующих субсидий - компенсация компаниям расходов на покупку оборудования, обучение сотрудников, а также на размещение товаров, услуг на маркетплейсах. К примеру, франчайзи, которые работают в сфере общепита и занимаются доставкой еды, могут рассчитывать на компенсацию расходов от города на сумму до 700 тысяч рублей.

Обратиться за компенсацией франчайзинговые компании могут в рамках договоров коммерческой концессии. Регистрируют их в Роспатенте. "С 30 марта по 10 апреля этого года зарегистрировано 110 распоряжений по договорам коммерческий концессии. Это на десять меньше, чем в прошлогодний период. То есть процесс идет в том же темпе", - сказал заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов. Заявки принимаются в электронном виде, а также в бумажном формате по почте. Все они, по словам Зубова, рассматриваются в оперативном режиме.