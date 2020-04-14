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14.04.2020 15:10
Рубрика: Общество

Зафиксирован самый мощный в истории взрыв звезды

Текст: Тимур Алимов
Взрыв звезды SN2016aps в период максимальной яркости. Фото: M. Weiss/cfa.harvard.edu Взрыв звезды SN2016aps в период максимальной яркости. Фото: M. Weiss/cfa.harvard.edu
Взрыв звезды SN2016aps в период максимальной яркости. Фото: M. Weiss/cfa.harvard.edu

Астрофизики обнародовали результаты длившихся несколько лет наблюдений за взрывом сверхновой звезды SN2016aps. Он стал самым мощным за всю историю наблюдений - выброс энергии примерно в 10 раз превысил уровень известных сверхновых, а яркость оказалась в 500 раз больше.

Впервые SN2016aps, находящаяся в 4,5 миллиарда световых лет от Земли, была определена как сверхновая в феврале 2016 года на основе данных телескопов панорамного обзора Pan-STARRS. Усиление свечения звезды, как показали расчеты, началось еще в декабре 2015 года, а максимум был отмечен в январе 2016-го.

Фото: Saptarshi Bandyopadhyay
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Пиковая яркость звезды составила 4,3 x 1044 erg, а общая кинетическая энергия достигла показателя в 5 x 1052 erg, то есть в процессе взрыва было выброшено до 100 масс Солнца.

- SN2016aps впечатляет во многих отношениях, и дело не только в беспрецедентной яркости. У нее есть несколько свойств и особенностей, которые делают этот случай исключительным по сравнению с другими взрывами звезд во Вселенной. Например, интенсивный выход энергии указывает на невероятно массивного звездного прародителя. При рождении эта звезда была как минимум в 100 раз больше массы нашего Солнца, - заявил астроном Эдо Бергер из Гарвардского университета.

Несмотря на точность полученных данных, ученые усомнились в том, что звезда сама по себе могла произвести такой колоссальный взрыв. Как пояснил руководитель исследовательской группы астрофизик Мэтт Николл из Университет Бирмингема, спектроскопические наблюдения показали, что в последние годы жизни SN2016aps сильно пульсировала, в результате чего образовалась массивная газовая оболочка

- Именно столкновение осколков звезды с оболочкой и привело к невероятной яркости сверхновой, - отметил Николл.

Фото: University of Central Lancashire
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Еще одной загадкой стал высокий уровень газообразного водорода. Обычно массивные звезды теряют большую часть водорода из-за звездных ветров задолго до начала пульсации. Единственным объяснением может служить то, что SN2016aps образовалась в ходе слияния двух менее массивных небесных тел. То есть взорвавшаяся звезда относится к крайне редко встречающейся категории парно-нестабильных сверхновых.

- Ядро такой массивной звезды сильно раскалено, из-за чего образуются электрон-позитронные пары, снижающие радиационное давление. В конце концов этот процесс приводит к огромному взрыву, который полностью уничтожает звезду, не оставляя даже осколков ядра, - пояснил Эдо Бергер.

Результаты изучения SN2016aps дают астрономам основания полагать о существовании других подобных звезд. Они надеются, что найти схожие объекты поможет Большой синоптический обзорный телескоп (Large Synoptic Survey Telescope, LSST), позволяющий исследовать историю Вселенной за первый миллиард лет.

Общество Космос Общество Наука

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