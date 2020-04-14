Зафиксирован самый мощный в истории взрыв звезды

Астрофизики обнародовали результаты длившихся несколько лет наблюдений за взрывом сверхновой звезды SN2016aps. Он стал самым мощным за всю историю наблюдений - выброс энергии примерно в 10 раз превысил уровень известных сверхновых, а яркость оказалась в 500 раз больше.

Впервые SN2016aps, находящаяся в 4,5 миллиарда световых лет от Земли, была определена как сверхновая в феврале 2016 года на основе данных телескопов панорамного обзора Pan-STARRS. Усиление свечения звезды, как показали расчеты, началось еще в декабре 2015 года, а максимум был отмечен в январе 2016-го.

Пиковая яркость звезды составила 4,3 x 1044 erg, а общая кинетическая энергия достигла показателя в 5 x 1052 erg, то есть в процессе взрыва было выброшено до 100 масс Солнца.

- SN2016aps впечатляет во многих отношениях, и дело не только в беспрецедентной яркости. У нее есть несколько свойств и особенностей, которые делают этот случай исключительным по сравнению с другими взрывами звезд во Вселенной. Например, интенсивный выход энергии указывает на невероятно массивного звездного прародителя. При рождении эта звезда была как минимум в 100 раз больше массы нашего Солнца, - заявил астроном Эдо Бергер из Гарвардского университета.

Несмотря на точность полученных данных, ученые усомнились в том, что звезда сама по себе могла произвести такой колоссальный взрыв. Как пояснил руководитель исследовательской группы астрофизик Мэтт Николл из Университет Бирмингема, спектроскопические наблюдения показали, что в последние годы жизни SN2016aps сильно пульсировала, в результате чего образовалась массивная газовая оболочка

- Именно столкновение осколков звезды с оболочкой и привело к невероятной яркости сверхновой, - отметил Николл.

Еще одной загадкой стал высокий уровень газообразного водорода. Обычно массивные звезды теряют большую часть водорода из-за звездных ветров задолго до начала пульсации. Единственным объяснением может служить то, что SN2016aps образовалась в ходе слияния двух менее массивных небесных тел. То есть взорвавшаяся звезда относится к крайне редко встречающейся категории парно-нестабильных сверхновых.

- Ядро такой массивной звезды сильно раскалено, из-за чего образуются электрон-позитронные пары, снижающие радиационное давление. В конце концов этот процесс приводит к огромному взрыву, который полностью уничтожает звезду, не оставляя даже осколков ядра, - пояснил Эдо Бергер.

Результаты изучения SN2016aps дают астрономам основания полагать о существовании других подобных звезд. Они надеются, что найти схожие объекты поможет Большой синоптический обзорный телескоп (Large Synoptic Survey Telescope, LSST), позволяющий исследовать историю Вселенной за первый миллиард лет.