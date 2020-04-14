"Сатирикон" и театр Российской армии запустили онлайн-проекты

Российские театры продолжают осваивать интернет-пространство, чтобы сохранить связь со зрителями, оказавшимися в самоизоляции. Свои онлайн-проекты запустили театр "Сатирикон" и театр Российской армии.

Онлайн-показ спектаклей из "золотой коллекции" театра "Сатирикон" на официальном сайте открыл "Тополя и ветер" в постановке Константина Райкина. Это история трех неунывающих инвалидов - шизофреника, эпилептика и одноногого - трех героев-ветеранов Первой мировой войны, которые живут в загородном пансионе для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. В основу спектакля положена комедия современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса "Ветер шумит в тополях". Роли обитателей престарелого дома исполнили актеры Максим Аверин, Денис Суханов, Григорий Сиятвинде и Антон Кузнецов. Спектакль доступен для просмотра до 00:00 15 апреля.

16 апреля покажут другой спектакль Райкина - "Деньги". С легкой руки режиссера пьеса Александра Островского "Не было ни гроша, да вдруг алтын" превратилась в криминальную сказку. Действие перенесено на окраину Москвы 1990-ых годов. В ролях Денис Суханов, Агриппина Стеклова, Глафира Тарханова, Елена Бутенко-Райкина, Алексей Якубов, Марина Иванова и другие артисты.

"Сатирикон" также планирует представить онлайн новую поэтическую программу по "Сказке о царе Салтане" Александра Пушкина.

Центральный академический театр Российской армии творчески подошел к своему противовирусному проекту в соцсетях по названием #театруплиты. Актеры намерены продемонстрировать не только свои артистические таланты, но и все многообразие своих кулинарных способностей. В квартире или на даче, у мангала или плиты, на кухне или на улице в процессе приготовления еды артисты читают монологи, стихи, прозу, отрывки из спектаклей. Своими рецептами уже успели поделиться народный артист России Артем Каминский, Алиса Богарт, Анастасия Бусыгина, Роман Богданов, Анфиса Ломакина, Сергей Федюшкин, Андрей Пойдышев. Совсем скоро в онлайн-эфире #театруплиты с народной артисткой России Ольгой Богдановой, Тимуром Еремеевым, Марией Оамер, Марией Белоненко.

Также театр Российской армии запустил видеопроект "Хочу спросить" - два человека будут "встречаться" и задавать друг другу вопросы, на которые обычно не хватает времени в повседневной жизни. В пилотном выпуске спрашивает молодая актриса Анфиса Ломакина, а отвечает - яркая, настоящая, искренняя, по-настоящему народная, обладающая искрометным юмором народная артистка России Ольга Богданова. Зрители, наконец, узнают, за что Богданова поставила "двойку" Олегу Павловичу Табакову и зачем пришивала к вещам надписи со словом "гений".