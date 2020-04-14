Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом

Сотрудники Сбербанка будут выезжать к клиенту для оформления ипотеки - выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде.

Это позволит проводить сделки с использованием ипотеки даже в условиях всеобщей самоизоляции, сообщили в банке.

"Мы понимаем, что многие сейчас находятся в подвешенном состоянии "посередине" сделки, и знаем, как это исправить, - заявил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев. - Сотрудники, которые выезжают домой к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и должным образом проинструктированы. Подчеркну, что остальные аспекты ипотеки - выбор объекта недвижимости, подача заявки, обслуживание кредита и прочее - не требуют офлайн-встреч и без проблем реализуются дистанционно на портале "ДомКлик", поэтому на них текущая ситуация никак не влияет".

Ранее Банк России временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов, чтобы они могли проводить ипотечные сделки удаленно.