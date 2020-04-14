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14.04.2020 08:40
Рубрика: Спорт

Шарапова проиграла в финале виртуального US Open

Текст: Максим Домчев

Россиянка Мария Шарапова не смогла выиграть виртуальный Открытый чемпионат США по теннису, уступив в финале.

Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Шарапова сообщила болельщикам свой номер телефона

В турнире принимали участие все победительницы этих соревнований. Шарапова, выигравшая US Open в 2006 году, по ходу соревнований благодаря голосованию болельщиков смогла переиграть австралийку Маргарет Корт, бельгийку Жюстин Энен, Мартину Навратилову, представлявшую Чехословакию и США, и немку Штеффи Граф.

В решающем матче она встретилась с Габриэлой Сабатини из Аргентины, которая выиграла этот турнир в 1990 году. В результате голосования, которое прошло на официальной странице турнира в Twitter, победу одержала Сабатини, за которую отдали свои голоса 59% болельщиков.

Сабатини - одна из самых красивых теннисисток. За карьеру аргентинская теннисистка стала победительницей всего одного турнира серии "Большого шлема".

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова

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