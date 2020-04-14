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14.04.2020 16:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Пациенты с коронавирусом рассказали о странном симптоме заболевания

Текст: Оксана Грибанова

В последнее время заразившиеся коронавирусной инфекцией со всего мира все чаще обсуждают в соцсетях новый нетипичный симптом COVID-19. Его описывают как "странное жжение кожи и зуд".

Судя по всему, дискомфорт может проявляться с различной степенью интенсивности в разных местах на теле.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Трудно описать этот чужеродный диссоциированный зуд в некоторых частях тела, - написал в Twitter пользователь под ником Peter Jukes.

- Сегодня вечером это ощущение появилось в области груди - как будто пузыри, шипящие в грудной клетке, - отметил другой пользователь с ником Perry.

Некоторые пользователи рассказали, что смогли избавиться от неприятного ощущения с помощью геля с алоэ - охлаждающее средство обычно используется после загара.

Как отметил в интервью New York Post доктор Даниэль Гриффин, жжение и зуд, о которых рассказывают заболевшие, могут быть частью аутоиммунного ответа, воздействующего на нервную систему пациентов.

Общество Здоровье Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

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